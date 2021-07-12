Забралась в водоросли и потролила местные пляжи: блогера "порекомендовала" отдых в Одессе (видео)

Забралась в водоросли и потролила местные пляжи: блогера "порекомендовала" отдых в Одессе (видео)

Женщина предлагает украинцам выбирать отечественные курорты.

Популярная в инстаграм блогер Таня Носевуч, которая имеет более 200 тысяч подписчиков, рекомендует соотечественникам и гостям страны отдых в Одессе.

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"Промо-ролики" она разместила на своей странице в инстаграм.

Девушка зашла в море и оттуда рекламирует, как хорошо отдыхать на одесских пляжах. Сама же блогер сидит посреди сплошных водорослей, где, собственно, и поплавать негде.

"Если вы выбираете между Черногорией и Болгарией, между Турцией и Арабскими Эмиратами, то я рекомендую вам Одессу! Незабываемые впечатления", — сказала блогер, и набрав в обе руки горсти водорослей, поплыла среди них к берегу.

Она добавила, что йод, содержащийся в водорослях, очень полезен для организма.

Напомним, что Одессе "зацвело" море. Недавно санврачи отчитались о том, что вода чистая и возбудителей болезней нет, но тревогу забили экологи. В морской воде начали стремительно размножаться микроскопические водоросли. Купаться в такой воде специалисты не советуют — можно отравиться или получить раздражение кожи. Ведь водоросли производят токсины.

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