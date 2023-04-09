Забрали драгоценности и воткнули нож в грудную клетку: на Днепропетровщине убили фермера на глазах у семьи

В Днепропетровской области трое грабителей ворвались в дом фермера и жестоко убили его.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.

"Трое мужчин, один из которых работник исправительной колонии, ворвались в домовладение местного фермера на территории Криничанского района. В доме, кроме хозяина, находились шесть членов семьи, в том числе малолетние дети. Угрожая применением насилия, осужденные связали присутствующих и потребовали денежные средства и драгоценности. Узнав местонахождение сейфа, они прострелили ногу и руку хозяину", — говорится в сообщении ведомства.

После завладения драгоценностями, золотыми украшениями и денежными средствами в размере почти 580 тысяч гривен нападавшие нанесли мужчине многочисленные удары по телу и смертельное ножевое ранение в грудную клетку.

Осужденные пытались покинуть место совершения преступления на автомобиле фермера, однако во время движения руль заблокировался и завладеть транспортным средством мужчинам не удалось.

Преступники будут отбывать наказание пожизненно.

Ранее стало известно, что в Днепропетровской области мужчина во время ограбления застрелил ребенка.

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