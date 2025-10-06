"Забрали фашисты": скандальная актриса Репина заявила, что ТЦК мобилизовал ее мужа

Елена Репина

Известная своими антиукраинскими взглядами актриса Елена Репина заявила, что ее мужа в Киеве забрали представители ТЦК, а на нее хотят надеть наручники.

Об этом сообщает ТСН.

Сама Елена Репина ранее попадала в скандалы из-за своих высказываний о войне. В частности, намекала, что Украина якобы виновата в конфликте из-за того, что «мирно не уладила его» за 8 лет. А в новом видео она эмоционально прокомментировала событие в социальных сетях.

Актриса заявила, что ее мужа «забрали фашисты и увезли», а с ней самой, по ее словам, оказывают давление.

«Моего мужа забрал ТЦК. С ним нет связи… Над мной просто издеваются. Я сейчас лежу на асфальте, и я не знаю, что делать. Мне угрожают надеть наручники и вызвали скорую. Мне не дают шагнуть… Я хочу, чтобы весь мир знал. Моего мужа забрали фашисты и увезли. С ним нет связи. Мне угрожают надеть наручники и вызвали скорую. Мне не дают сделать шаг. Вот, смотрите, сколько их. А я одна после спектакля», — сказала Елена Репина.

Актриса также вспомнила о личных трагических обстоятельствах: «Это после того, как я похоронила своих детей».

Пока информации о местонахождении мужчины и официального ответа относительно заявлений Репиной нет.

Напомним, украинская актриса Елена Репина, известная своей ролью Веры Ивановны в сериале «Реальная мистика», попала в скандал из-за антиукраинских нарративов. Так, на возмутительную ситуацию обратила внимание блоггер Алина Доротюк. Она опубликовала видео, на котором Елена унижает участников Революции Достоинства и считает это историческое событие причиной начала полномасштабной войны.

На своей Facebook-странице Репина продолжает делиться своими неоднозначными размышлениями в сообщениях. В частности, спрашивает «почему за восемь лет никто мирно не урегулировал конфликт „. И добавляет, что „презирает войну“ и ее „сердце останавливается на кладбище“.