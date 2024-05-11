"Забрали из захватнических рук": пограничник поделился историей спасения девушки из оккупации

Украинский пограничник поделился трогательной историей девочки, пытавшейся выехать во время оккупации Харьковщины на свободную территорию.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

По словам пограничника Дмитрия, он в то время был волонтером и уехал с женой на одну из "передач", где оказывали помощь местным жителям. Там находились два оккупанта, которые были переодеты в гражданскую одежду и пытались не выпускать людей из оккупированного поселка. Девочку практически удалось спасти из рук захватчиков.

"И была ситуация, что носили все коробки, пакеты, кто на тачках... Жена пошла на ту сторону и вернулась", — говорится в сообщении.

"Когда женщина моя туда ушла, она стояла, эта девушка, с двумя парнями ", – вспомнил мужчина.

Как выяснилось, этими ребятами оказались двое российских окупантов, которые следили, чтобы никто не покидал захваченный населенный пункт.

"Со всеми попрощались, сели в автомобиль и начинаем ехать. Уже выехали из Печенег, и видим, девушка эта (она сзади сидела одна, я за рулем, женщина рядом) заплакала. Я говорю, чего вы плачете? Она говорит: "Да вы знаете ли вы, что вы меня спасли? Эти два парня, это два кафира, которые переоделись прямо в гражданскую одежду. Они сказали, что тебя никто никуда не пустит, что ты никуда не уедешь. А ваша женщина пришла, меня у них почти как украла", — добавил пограничник.

Напомним, в ГНСУ сообщили, сколько уклончан погибли в Тисе с начала войны.

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