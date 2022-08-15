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"Забрали на подвал": в Новой Каховке оккупанты похитили врача

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"Забрали на подвал": в Новой Каховке оккупанты похитили врача

Фото: pixabay.com

В Херсонской области оккупанты продолжают похищать людей.

Так, в Новой Каховке оккупанты похитили семейного врача.

Об этом сообщила директор клиники, депутат Новокаховского городского совета Ирина Лепень.

"Наших врачей — оккупанты бросают в подвалы. У нас беда, нашего семейного врача Артема Юрьевича Фартушного забрали на подвал орки. Остановили на Каховской ГЭС в среду и вместе с авто, на котором он приезжал к своим пациентам в Новую Каховку загребли. Покажите всему миру, что все обещания о процветании вместе с Россией это тупая ложь, потому что не может развиваться земля, где царит насилие над людьми. Россия — страна террорист", — написала Ирэна Лепень.

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