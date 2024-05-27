"Забрали практически всех": Черниговский драмтеатр останавливает работу из-за мобилизации работников

По словам худрука театра, в ТЦК вызвали даже 56-летнего актера и 59-летнего водителя.

Черниговский областной академический украинский музыкально драматический театр имени Т. Г. Шевченко планирует временно приостановить работу из-за мобилизации актеров и техработников.

Об этом рассказал художественный руководитель театра Андрей Бакиров, передает "Суспільне Чернігів".

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По его словам, в Черниговский драмтеатр поступило письмо из ТЦК о вызове 34 военнообязанных работников театра, в том числе актеров и технического персонала.

"Я сейчас не готов сказать точно, сколько это мужчин. Семь актеров, два звукооператора, один монтировщик, один музыкант-скрипач. Я не хочу кого-то там забыть. Список у нас большой. Письмо пришло на 34 человека, самое распоряжение вызова в военкомат. Там были даже те, кто уже служит в ВСУ", – говорит руководитель театра.

Ориентировочно семь-восемь человек из ТЦК отправили на дообследование, а остальных отправили на учения.

"У нас Заслуженному артисту Украины Кукаверову уже 56 лет. И там есть в этих списках водитель наш, которому 59, пожалуй, будет. Его отпустили пока на дообследование", – отмечает Андрей Бакиров.

Художественный руководитель говорит, что драмтеатр не получил статус критически важного предприятия для региона. Из-за этого в театре не было возможности бронировать своих сотрудников.

"Наш театр, непонятно на какое время, но будет закрытым. Мы практически ничего не можем делать. Только работать над чем-то новым. Сейчас все в таком шоковом состоянии. Забрали практически всех мужчин. Остались те, у кого есть отсрочка, также молодой актер, которому 24 года, кто-то учится, и пенсионеры", – добавил Бакиров.

Ранее в Черниговском молодежном театре 17-18 мая отменили два спектакля из-за мобилизации трех актеров.

Напомним, 19 августа 2023 года здание Черниговского драмтеатра было повреждено российским ракетным ударом. Тогда в результате этой атаки погибли 7 человек. Однако уже в октябре театр возобновил работу.

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