Забрали из роддома вместо павшего друга: бойцы встретили новорожденную дочь своего побратима

Через шесть месяцев после гибели воина Игоря Радзиминского у него родилась дочь

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В семье погибшего бойца бригады «Хищник» Игоря Радзиминского родилась дочь спустя полгода после его гибели.

Об этом сообщает пресс-служба бригады.

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На днях жена артиллериста бригады «Хищник» Игоря Радзиминского — Анна родила дочь, которую назвали Аллой.

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Из роддома Анну встретили побратимы Игоря — те, с кем он делил фронтовые будни и боевую работу.

Игорь погиб на Донетчине в результате вражеского авиаудара. Спустя полгода в его семье произошло пополнение. Дома маленькую Аллу ждет старший брат Тимур, родившийся в феврале прошлого года.

«Даже в тяжелые времена жизнь продолжается — в детях, в семье, в памяти о тех, кого любим», — отметили в бригаде.

Капитан полиции Игорь Радзиминский в составе бригады «Хищник» был старшим офицером артиллерийской батареи. Вместе с майором полиции Игорем Лисицыным он погиб 11 апреля этого года.

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Ранее мы рассказывали историю Михаила Кулакевича из села Вороньки на Черниговщине, погибшем на фронте. Ему был всего 21 год. Его сын родился уже после гибели Михаила и никогда не увидит отца.

Ранее сообщалось, что в Ровно родился мальчик, зачатие которого произошло после гибели отца-военного.

Также мы писали, что в Тернополе вдова бойца родила двойню в день рождения мужа. Кроме мужа, на фронте она потеряла старшего сына.

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