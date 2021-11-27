Забрали все, люди ели воробьев, сусликов: свидетель Голодомора об ужасных событиях 1932-1933 годов

Павел Демченко отмечает, что, несмотря на то, что люди сами голодали, они старались поделиться едой с теми, у кого положение было еще хуже.

94-летний Павел Демченко, родившийся и во время Голодомора проживавший в селе Могильное (ныне Гайсинский район Кировоградской области), рассказал об ужасных 1932-1933 годах.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам пенсионера, продукты у селян забирали местные активисты — учителя, работники сельского совета и колхоза. Все они были коммунистами.

"У нашего соседа весь огород был покопан и там было похоронено зерно, мешков двадцать. А эти хозяева спрятали в яме зерно. Так у них забрали все — миски, котелки, фасоль, все подряд", — рассказывает Демченко.

По его словам, люди прятали хлеб, где только могли, замуровывали возле печи, закапывали в хлеву и т.д. Его семью спасло то, что у родителей была корова, и молоко помогло пережить голод. Кроме того, семья спасалась мясом воробьев и сусликов.

"Дедушка мой ловил воробьев. Давал мне, я щипал. А бабушка варила. Ходили в поле — на колоски. Зимой смотрели, где мыши прокладывают "дорожки", можно было набрать две или три пригоршни зерна — в зависимости от того, какая мышиная семья. Ходили на долину выливать сусликов. Это нужно былоделать втроем: один носит воду, заливают, а они выскакивают, убегают. Ловили, резали и ели", — вспоминает свидетель геноцида.

Демченко отмечает, что, несмотря на то, что люди сами голодали, они старались поделиться едой с теми, у кого положение было еще хуже.

"Ходили на завод, покупали — а оно не за что и купить — меласса то есть отходы из сахарной свеклы. И пекла мама мелассники. Дала мама нам по меласснику — это вы в обед съедите. Но пришли к нам старцы, старый дед с ребенком. Ребенок плачет и поет, а он на лире играет. И мы, голодные дети, отдали им те свои блинчики", — говорит Павел Демченко.

Его мать умерла уже в 1934 году, от истощения и болезней.

Свидетель Голодомора призывает изучать историю тех событий, чтобы это преступление не повторилось в будущем.

Свидетель Голодомора Павел Демченко со своим фотоархивом / Радио Свобода

Ранее директор Музея Голодомора-геноцида, историкиня Олеся Стасюк рассказала о местах в Киеве и Харькове, где умирали от голода украинцы.

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