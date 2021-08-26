Забрела в чащи: на Закарпатье спасатели нашли в лесу женщину и двух маленьких детей

Забрела в чащи: на Закарпатье спасатели нашли в лесу женщину и двух маленьких детей

Инцидент произошел 25 августа.

На Закарпатье нашли в лесном массиве женщину и двух детей, что заблудились.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Telegram-канале.

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Инцидент произошел 25 августа. Спасатель получили информацию о том, что на горе Анталовецкая поляна Ужгородского района заблудились трое человек — это 57-летняя женщина, а также дети 2012 и 2013 рождения.

"Жительница Ужгорода вместе с внуком и его другом отправилась в поход утром того же дня. В какой-то момент женщина забрела в лесные чащи, потеряла ориентир и заблудилась", — говорится в сообщении.

Спасатели позвонили по телефону общались с женщиной, вывели ее лесную дорогу, где их и встретили.

Как сообщалось, на Прикарпатье 14 августа потерялся во время восхождения на Говерлу 6-летний Алексей Стефанца. Мальчик вблизи поселка Ворохта отстал от группы и заблудился. Нашли ребенка через 30 часов.

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