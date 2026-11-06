Забронированного работника оштрафовали на 17 тысяч грн из-за повестки: что решил суд

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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Забронированный работник хлебокомбината не получал повесток и о «нарушениях» узнал случайно. А когда сам пришел в ТЦК разобраться, на него сразу выписали 17 тысяч гривен штрафа.

Об этом случае сообщает «Судебно-юридическая газета».

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Как забронированный работник оказался в розыске

В июне 2026 года ТЦК сформировал повестку о вызове мужчины на 19 июня для уточнения данных. В то же время истец имел действительное бронирование от призыва до 27 января 2027, а свои данные обновил еще летом 2024 года.

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О существовании повестки военнообязанный узнал только 13 июля из-за статуса «Вас разыскивает ТЦК» в приложении «Резерв+». Никаких рекомендованных писем или повесток по месту работы ему не вручали.

На следующий же день мужчина пришел в ТЦК, где на него составили протокол по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП. Несмотря на его письменное заявление о неполучении вызова, 29 июля ТЦК вынес постановление о наложении штрафа в размере 17 тысяч гривен.

В ТЦК настаивали, что действовали законно, ссылаясь на постановление Кабмина №560. По этим правилам, если почта возвращает письмо с отметкой, что человека нет по адресу, это уже считается надлежащим сообщением. Поэтому в ТЦК решили, что мужчина о вызове знал.

Что решил суд

Рассмотрев материалы дела №750/8517/26, суд выявил целый ряд существенных нарушений. В частности, оказалось, что запись о почтовом отправлении появилась еще 8 июня — за день до официального формирования самой повестки.

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Само описание вложения не имело подписи почтальона, даты и отпечатка штемпеля, а почта не предоставила никаких доказательств того, что звонила мужчине или оставляла ему сообщение в ящике.

Кроме того, ТЦК нарушил сроки составления протокола, оформив его только 14 июля вместо предусмотренных законом 24 часов. В результате суд подчеркнул, что человек не может умышленно нарушить долг, о котором он даже не знал.

Окончательный вердикт

Суд напомнил, что именно ТЦК должен доказать законность своих действий, однако не смог этого сделать. Деснянский районный суд Чернигова полностью удовлетворил иск работника хлебокомбината, отменил 17 тысяч гривен штрафа и закрыл производство в связи с отсутствием состава правонарушения.

Кроме того, из бюджета ТЦК в пользу истца взыскали 532,48 грн судебного сбора и 2 000 грн расходов на адвоката, а также распорядились вернуть ему чрезмерно уплаченный судебный сбор.

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Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, цифровые push-уведомления в приложении «Резерв+» об отправке почтовых повесток носят исключительно информационный характер и не являются официальным вручением вызова в ТЦК и СП.

Ранее Министерство обороны объясняло порядок уплаты штрафов за нарушение правил военного учета.

Также мы писали, что после уплаты штрафа за нарушение правил военного учета красная лента в приложении «Резерв+» должна исчезнуть автоматически. Обычно обновление информации занимает около четырех дней. В то же время повторное внесение военнообязанного в розыска возможно, если он допустит новое нарушение.

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