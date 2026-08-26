Забронированному пришла повестка: адвокат объяснила, что делать

Забронированному пришла повестка / © ТСН.ua

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В начале августа в Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 31 октября 2026 года. Несмотря на то, что закон прямо запрещает призывать граждан с отсрочкой, на практике забронированные работники часто сталкиваются с вызовами в ТЦК и СП. Что значит этот статус и как поступить, если военнообязанному с бронированием пришла повестка?

Об этом рассказала адвокат Елена Воронкова для «Факты ICTV».

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Забронированному пришла повестка: что делать

По действующему законодательству бронирование является временной отсрочкой от призыва для работников органов власти, предприятий с мобилизационными задачами, а также критически важных для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения структур.

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В профильных нормах четко прописано: представители ТЦК не имеют права мобилизовать такого человека. Однако на местах нередки случаи, когда из-за правовой коллизии или незнания нюансов гражданам с бронированием вручают повестки, направляют на прохождение ВВК и впоследствии распределяют в боевые части.

Адвокат Елена Воронкова объясняет, что наличие бронирования вовсе не означает автоматического снятия с военного учета или потери статуса военнообязанного.

«Бронирование фактически лишь временно ограничивает возможность мобилизации конкретного лица, но не отменяет его обязанностей перед государством в рамках законодательства о военном учете», — говорит адвокат.

Поэтому забронированным работникам на законных основаниях могут приходить повестки. Как отмечает адвокат, в таких случаях это не всегда означает мобилизацию — часто речь идет об уточнении персональных или учетных данных, проверке информации или обновлении документов.

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Кроме того, вызов может быть связан с направлением на ВВК, особенно если раньше человек имел статус ограниченной пригодности.

Также это может быть связано с выполнением других процедурных требований, предусмотренных законом.

Вывод прост: наличие бронирования временно закрывает вопрос о призыве, но не освобождает гражданина от взаимодействия с системой военного учета.

Мобилизовали работника, который имел отсрочку: что решил суд

Напомним, Кировоградский окружной административный суд рассмотрел иск работника следственного изолятора, мобилизованного в день подачи документов на бронирование, и отказал в удовлетворении требований.

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Истец требовал отменить приказы о мобилизации и уволить его со службы, настаивая на наличии права на отсрочку из-за работы в государственной уголовно-исполнительной службе.

Суд установил, что учреждение передало документы ТЦК и СП 3 марта, но по состоянию на момент мобилизации уполномоченный орган не принял решение о бронировании, а мужчину не перевели на специальный военный учет. Сам факт направления документов не дает статуса забронированного, поскольку отсрочка должна быть оформлена до момента призыва.

Поскольку процедура мобилизации необратима и после ее завершения лицо приобретает статус военнослужащего, суд пришел к выводу о законности действий ТЦК и отсутствии оснований для отмены обжалуемых приказов или увольнения истца.

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