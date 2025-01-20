Забронированные лица со статусом "ограниченно пригодный" в зоне риска: адвокат объяснил, что им грозит

Люди со статусом "ограниченно пригодный", в том числе и забронированные, должны повторно пройти ВВК до 4 февраля, иначе они могут рассматриваться как нарушители правил военного учета и оказаться в розыске.

Об этом рассказал адвокат Евгений Филипец в программе "Комментарий" в эфире "Эспрессо", отвечая на вопрос, кто сейчас в розыске, почему эти люди там оказались, и что им сейчас делать с этим.

"Кто сейчас в зоне риска при условии статуса "ограниченно пригодный", который нужно перепройти? Конечно, в первую очередь, это забронированные. Бронь заканчивается 28 февраля. До 4 февраля им нужно пройти ВВК. И стоит логичный вопрос, а что будет в промежутке между 4 и 28 февраля? Все были спокойны, думали, что ничего не будет. Но общество всколыхнула ситуация, когда внесли изменения и забронироваться дали возможность тем, кто обновил данные до 16 июля. Поэтому, зная, что у нас, к сожалению, есть нюансы в правовой определенности, то есть в составляющей верховенства права, люди начали переживать: а не будет ли так, что после 4 февраля я окажусь в статусе нарушителя правил воинского учета? Не будет ли составлено на меня постановление за то, что я не прошел ВВК, и по результатам этого постановления не будут ли меня разыскивать, чтобы я дал свои объяснения в рамках этого административного производства? И здесь, внимание: невозможность забронироваться благодаря тому, что есть нарушение правил воинского учета", – говорит адвокат.

По словам Филипца, в резерве есть эта знаменитая красная или черная лента и, соответственно, невозможность забронироваться.

"Итак, сейчас основное внимание относительно ограниченно пригодных обращается на лиц, которые являются забронированными. Сегодня они задают логический вопрос адвокатам и другим лицам, нужно ли им идти на ВВК до 4 февраля. Мы консультируем предприятия и работников, которые забронированы, чтобы уходить, потому что я на сегодняшний день не могу гарантировать юридическое решение вопроса в случае, если в промежуток времени между 4 и 28 февраля мы просто физически не успеем совершить какие-либо юридические действия по обжалованию незаконных действий ТЦК и СП. Поэтому мы консультируем людей идти на ВВК и выполнять норму закона в понимании, что они подлежат повторному медицинскому осмотру", – отмечает юрист.

Напомним, лица, имеющие статус "ограниченно пригодных" к военной службе, должны пройти ВВК и актуализировать свой статус до 5 февраля 2025 года. Если они этого не сделают, то могут получить штраф в размере 17-25 тысяч гривен.

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