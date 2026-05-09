Забронированных не выпустят, а студентов проверят: в Раде анонсировались новые ограничения во время мобилизации

Забронированных мужчин могут перестать выпускать за границу во время действия военного положения и мобилизации.

С такой инициативой выступил народный депутат из «Слуги народа» Александр Федиенко в эфире youtube-канала «Говорит великий Львов».

Депутат планирует предложить парламенту ужесточить меры контроля за выезжающими за границу мужчинами, которые не возвращаются.

«Давайте будем реалистами. У нас есть какой-то процент людей, выехавших за границу, получив бронь. Какой это процент, какое количество, как это счесть, какие возможны последствия для предприятия», — говорит Федиенко.

По его мнению, должен быть механизм для предприятий, бронирующих мужчин.

«Может, не стоит всех забронированных просто выпускать за границу на отдых. Должны быть какие-нибудь механизмы ответственности. Потому что мы можем бронировать-бронировать, а они выезжать-выезжать и так мы добронируемся», — отмечает депутат.

Также Федиенко высказался в отношении студентов, получающих право на отсрочку, но фактически не учащихся, и призвал вводить те или иные санкции против таких учебных заведений и студентов.

«Если вы получили отсрочку, вы должны учиться. Приходить на дневную форму обучения. А так люди, 20% из 200 тысяч, ни разу не появлялись даже в той области, где находится учебное заведение», — добавил он.

Ранее нардеп Александр Федиенко заявил, что в Украине может быть пересмотрена система предоставления отсрочок от мобилизации для студентов.

