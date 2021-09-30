Забросали камнями и избили самокатом: в Одессе группа подростков напала на мужчину, который сделал им замечание (видео)

Забросали камнями и избили самокатом: в Одессе группа подростков напала на мужчину, который сделал им замечание (видео)

Предварительно, инцидент произошел из-за того, что несовершеннолетние шумели.

В Одессе мужчина сделал группе подростков замечания из-за того, что они шумят. В ответ на это несовершеннолетние напали на гражданина и избили самокатом.

Об этом пишут в местном телеграмм-канале.

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Как стало известно, происшествие случилось ночью 28 сентября на улице Приморская. Там четверо подростков напали на мужчину, который сделал им замечание о нарушении тишины. Между гражданином и несовершеннолетними завязалась драка, в ходе которой один из них несколько раз ударил гражданина самокатом, а другой — забросали его камнями.

В комментариях к публикации пользователи возмутились поведением подростков и заметили, что родителям нужно уделять больше внимания их воспитанию.

С такой молодежью страшно жить.

Вопрос к родителям: почему ваши дети гуляют в позднее время по городу?

Жаль, что мужчине так никто и не помог.

Напомним, что блогер из Львова в прямом эфире, который вела в соцсети, заявила, что оккупирован Крым — российский.

Новости Украины: в Одессе группа подростков избила самокатом и забросала камнями мужчину

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