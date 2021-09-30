Забросали камнями и избили самокатом: в Одессе группа подростков напала на мужчину, который сделал им замечание (видео)

Предварительно, инцидент произошел из-за того, что несовершеннолетние шумели.
В Одессе мужчина сделал группе подростков замечания из-за того, что они шумят. В ответ на это несовершеннолетние напали на гражданина и избили самокатом.
Об этом пишут в местном телеграмм-канале.
Как стало известно, происшествие случилось ночью 28 сентября на улице Приморская. Там четверо подростков напали на мужчину, который сделал им замечание о нарушении тишины. Между гражданином и несовершеннолетними завязалась драка, в ходе которой один из них несколько раз ударил гражданина самокатом, а другой — забросали его камнями.
В комментариях к публикации пользователи возмутились поведением подростков и заметили, что родителям нужно уделять больше внимания их воспитанию.
- С такой молодежью страшно жить.
- Вопрос к родителям: почему ваши дети гуляют в позднее время по городу?
- Жаль, что мужчине так никто и не помог.
Напомним, что блогер из Львова в прямом эфире, который вела в соцсети, заявила, что оккупирован Крым — российский.