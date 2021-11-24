Забросали камнями и подожгли: в Донецкой области подростки жестоко убили знакомого и случайного свидетеля

Забросали камнями и подожгли: в Донецкой области подростки жестоко убили знакомого и случайного свидетеля

Подростки избили мужчин и забросали камнями.

В Торецке Донецкой области 16-летний и 18-летний парни жестоко убили своего 44-летнего знакомого. Также подростки расправились с 52-летним мужчиной, который стал случайным свидетелем. За это им грозит пожизненное лишение свободы.

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Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.

По данным правоохранителей, убийства произошли в августе 2021 года. Двое парней, в возрасте 16 и 18 лет, будучи нетрезвыми, избили 44-летнего мужчину. Когда он потерял сознание, молодые люди затащили пострадавшего в заброшенное здание, где забросали камнями. Свидетелем расправы стал случайный прохожий. Тогда молодые люди тоже жестоко избили 52-летнего мужчину и забросали камнями. После этого они ограбили своих жертв.

Через два дня подростки подожгли дом. Во время тушения пожара там обнаружили тела убитых.

Парням сообщили о подозрении по п.9, 12, 13 ч.2 ст.115, ч.2 ст.185, ч.3 ст.357 УК Украины. В ноябре 2021 дело передали в суд. Подросткам грозит пожизненное лишение свободы.

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