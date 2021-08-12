Заброшенная красота, которая завораживает: в Сети показали, как разрушается уникальная деревянная больница под Харьковом (фото)

Больнице уже более 100 лет, но здание до сих пор поражает своей красотой.
На территории Харьковской области расположен уникальный архитектурный объект 19 века — деревянная больница Сахарного завода Харитоненко.
Фотографии заброшенной старой больницы выложили в одном из харьковских телеграмм-каналов.
Даже сейчас, когда здание не эксплуатируется, а его состояние оставляет желать лучшего, на него нельзя не смотреть без восторга.
"Покинутая больница сахарного завода Харитоненко. Редкий представитель сохраненной деревянной архитектуры Харьковщины", — подписал фотографии автор Иван Пономаренко.
Здание расположено на территории села Мурафа. Согласно надписи на фасаде больницы, она была построена в 1892 году владельцем сахарного завода Иваном Харитоненко.
Двухэтажное здание старой больницы обшито деревом и украшено различными резными фигурами. В середине помещения остались двери, есть просторный зал, деревянная лестница на второй этаж, палаты, куда размещали пациентов.
Здание захватывает и одновременно огорчает своей красотой и своим состоянием.
У пользователей Сети увиденное вызвало оживленное обсуждение:
- Класс! Красота! Спасибо, что показали. Вот бы отреставрировали, было бы замечательно!
- Харитоненко строил все на совесть и на несколько веков точно! А вот, кто запустил и развалил сооружения, усадьбы, заводы, школы Харитоненко — у тех людей совести нет.
- Это даже не памятник архитектуры — это наследство, которое еще не сравняли с землей!
- Только не пишите где это. Вандалы все побьют и разрисуют.
- У нас такое же творение деревянное восстановили частные предприниматели.
Напомним, что в городе Кременец (Тернопольская область) археологи нашли уникальный 500-летний меч. Длина оружия составляет 108 см.