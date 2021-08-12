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Заброшенная красота, которая завораживает: в Сети показали, как разрушается уникальная деревянная больница под Харьковом (фото)

Заброшенная красота, которая завораживает: в Сети показали, как разрушается уникальная деревянная больница под Харьковом (фото)

Заброшенная красота, которая завораживает: в Сети показали, как разрушается уникальная деревянная больница под Харьковом (фото)

Фото: Иван Пономаренко

Больнице уже более 100 лет, но здание до сих пор поражает своей красотой.

На территории Харьковской области расположен уникальный архитектурный объект 19 века — деревянная больница Сахарного завода Харитоненко.

Фотографии заброшенной старой больницы выложили в одном из харьковских телеграмм-каналов. 

Даже сейчас, когда здание не эксплуатируется, а его состояние оставляет желать лучшего, на него нельзя не смотреть без восторга.

Фото: Иван Пономаренко / ©
Фото: Иван Пономаренко

"Покинутая больница сахарного завода Харитоненко. Редкий представитель сохраненной деревянной архитектуры Харьковщины", — подписал фотографии автор Иван Пономаренко.

Фото: Иван Пономаренко / ©
Фото: Иван Пономаренко

Здание расположено на территории села Мурафа. Согласно надписи на фасаде больницы, она была построена в 1892 году владельцем сахарного завода Иваном Харитоненко.

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Двухэтажное здание старой больницы обшито деревом и украшено различными резными фигурами. В середине помещения остались двери, есть просторный зал, деревянная лестница на второй этаж, палаты, куда размещали пациентов.

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Здание захватывает и одновременно огорчает своей красотой и своим состоянием.

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У пользователей Сети увиденное вызвало оживленное обсуждение:

  • Класс! Красота! Спасибо, что показали. Вот бы отреставрировали, было бы замечательно!
  • Харитоненко строил все на совесть и на несколько веков точно! А вот, кто запустил и развалил сооружения, усадьбы, заводы, школы Харитоненко — у тех людей совести нет.
  • Это даже не памятник архитектуры — это наследство, которое еще не сравняли с землей!
  • Только не пишите где это. Вандалы все побьют и разрисуют.
  • У нас такое же творение деревянное восстановили частные предприниматели.
Фото: Иван Пономаренко / ©
Фото: Иван Пономаренко

Напомним, что в городе Кременец (Тернопольская область) археологи нашли уникальный 500-летний меч. Длина оружия составляет 108 см.

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