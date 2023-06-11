Заброшенный бус загорелся в Одессе: внутри был мужчина (фото)

Одесские спасатели потушили пожар в микроавтобусе, который по неустановленным причинам вспыхнул на улице города.

В воскресенье, 11 июня, на улице Варненской в Одессе загорелся брошенный микроавтобус. Из горящего автомобиля спасатели достали находившегося там неизвестного пока мужчину.

Об этом сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Одесской области.

Спасатели сообщили, что прибыли на место пожара через 2 минуты после вызова и почти сразу локализовали возгорание.

Во время тушения пожара в заброшенном микроавтобусе, припаркованном на улице, обнаружили мужчину, личность которого пока не установили. Он получил ожоги 90% поверхности тела и был госпитализирован бригадой скорой помощи в критическом состоянии.

Причина пожара устанавливается.

На месте происшествия работали две единицы техники и 11 спасателей.

Напомним, ранее в Киеве вспыхнул второй раз за три дня масштабный пожар в заброшенном здании на улице Тампере в Днепровском районе.

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