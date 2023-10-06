"Забудьте о Крыме, Донецке, Луганске": Арестович допустил, как нас будут склонять к переговорам с РФ

В последнее время в информационном пространстве снова раздается тема переговоров.

Все зависит от того, с какой позицией мы будем садиться за стол переговоров. Если с сегодняшней, она не слишком выгодна.

Об этом сказал эксрадник главы ОП Алексей Арестович в интервью Дмитрию Гордону.

"Путина будут уговаривать на Украине в НАТО"

По словам экс-чиновника, выгодна она была бы, если бы мы повалили южный фронт.

"А теперь я скажу, как реально будет. Вернее, к чему нас будут вести. Нам скажут: "так, забудьте о Крыме" и, наверное, "забудьте о Донецке и Луганске", – считает Арестович.

Украине же скажут о том, что в вопросе Запорожской и Херсонской областей россияне окончательно неправы, поэтому их нам вернут.

"И, "если будете совсем хорошо себя вести, посмотрим на антикоррупционную борьбу, можем всерьез поговорить о НАТО и ЕС", – объяснил бывший советник ОП.

Тогда пойдет борьба за уговор Путина на вступление Украины в НАТО. Вопрос будет поставлен так, говорит Арестович, что Украина будет безопаснее в НАТО.

Напомним, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев неожиданно упомянул о возможности переговорного процесса как инструмента окончания войны.

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