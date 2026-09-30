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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
799
Время на прочтение
1 мин

Забудьте о "принимать участие": как правильно сказать на украинском

Эта фраза украинцы употребляются очень часто, однако она может быть языковой ошибкой. Речь идет о выражении «принимать участие» — разбираемся, как правильно сказать по-украински.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Украинский язык

Украинский язык / © pixabay.com

Популярное выражение «принимать участие», которое мы ежедневно слышим в быту, оказалось обычной ошибкой. На самом деле, в украинском языке для этого есть единственный правильный вариант.

Об этом сообщило издание «ukr-mova» и телеграмм-канал Correctarium.

«Участвовать» или «принимать участие»: как правильно

По разъяснению языковедов, для обозначения действия, когда человек становится участником определенного события или мероприятия, следует использовать устойчивое словосочетание «участвовать».

В то же время вариант «принимать участие» ошибочен, поскольку это буквальный перевод (калька) с русского выражения «принимать участие».

Примеры правильного и неправильного употребления

Чтобы избежать ошибок в повседневной и официальной речи, специалисты привели сравнительные примеры:

  • Неправильно: «Молодежь должна активно участвовать в общественной жизни».

  • Правильно: «Молодежь должна активно участвовать в общественной жизни».

Также ошибочно употребление этого выражения в спортивной или официальной тематике:

  • Неправильно: «Национальная сборная Украины по футболу примет участие в чемпионате Европы».

  • Правильно: «Национальная сборная Украины по футболу примет участие в чемпионате Европы».

Напомним, уже известно, когда миллионы украинцев по всему миру одновременно возьмут ручки и листы бумаги для самого масштабного языкового флешмоба года. Всеукраинский радиодиктант национального единства-2026 состоится 27 октября — именно в День украинской письменности и языка.

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