Забудьте о "принимать участие": как правильно сказать на украинском

Украинский язык / © pixabay.com

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Популярное выражение «принимать участие», которое мы ежедневно слышим в быту, оказалось обычной ошибкой. На самом деле, в украинском языке для этого есть единственный правильный вариант.

Об этом сообщило издание «ukr-mova» и телеграмм-канал Correctarium.

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«Участвовать» или «принимать участие»: как правильно

По разъяснению языковедов, для обозначения действия, когда человек становится участником определенного события или мероприятия, следует использовать устойчивое словосочетание «участвовать».

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В то же время вариант «принимать участие» ошибочен, поскольку это буквальный перевод (калька) с русского выражения «принимать участие».

Примеры правильного и неправильного употребления

Чтобы избежать ошибок в повседневной и официальной речи, специалисты привели сравнительные примеры:

Неправильно: «Молодежь должна активно участвовать в общественной жизни».

Правильно: «Молодежь должна активно участвовать в общественной жизни».

Также ошибочно употребление этого выражения в спортивной или официальной тематике:

Неправильно: «Национальная сборная Украины по футболу примет участие в чемпионате Европы».

Правильно: «Национальная сборная Украины по футболу примет участие в чемпионате Европы».

Напомним, уже известно, когда миллионы украинцев по всему миру одновременно возьмут ручки и листы бумаги для самого масштабного языкового флешмоба года. Всеукраинский радиодиктант национального единства-2026 состоится 27 октября — именно в День украинской письменности и языка.

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