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Забудьте о "принимать участие": как правильно сказать на украинском
Эта фраза украинцы употребляются очень часто, однако она может быть языковой ошибкой. Речь идет о выражении «принимать участие» — разбираемся, как правильно сказать по-украински.
Популярное выражение «принимать участие», которое мы ежедневно слышим в быту, оказалось обычной ошибкой. На самом деле, в украинском языке для этого есть единственный правильный вариант.
Об этом сообщило издание «ukr-mova» и телеграмм-канал Correctarium.
«Участвовать» или «принимать участие»: как правильно
По разъяснению языковедов, для обозначения действия, когда человек становится участником определенного события или мероприятия, следует использовать устойчивое словосочетание «участвовать».
В то же время вариант «принимать участие» ошибочен, поскольку это буквальный перевод (калька) с русского выражения «принимать участие».
Примеры правильного и неправильного употребления
Чтобы избежать ошибок в повседневной и официальной речи, специалисты привели сравнительные примеры:
Неправильно: «Молодежь должна активно участвовать в общественной жизни».
Правильно: «Молодежь должна активно участвовать в общественной жизни».
Также ошибочно употребление этого выражения в спортивной или официальной тематике:
Неправильно: «Национальная сборная Украины по футболу примет участие в чемпионате Европы».
Правильно: «Национальная сборная Украины по футболу примет участие в чемпионате Европы».
Напомним, уже известно, когда миллионы украинцев по всему миру одновременно возьмут ручки и листы бумаги для самого масштабного языкового флешмоба года. Всеукраинский радиодиктант национального единства-2026 состоится 27 октября — именно в День украинской письменности и языка.