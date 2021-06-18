Забуранная: Внедрение Минских договоренностей — это потеря суверенитета и территорий Украины

По ее словам, в США поддерживают курс украинского президента.

Внедрение Минских договоренностей — это потеря суверенитета и территорий Украины.

Об этом в эфире "Право на власть" заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Леся Забуранная.

"Возможно, стоит обратить внимание на те слова Байдена, сказанные после встречи с Путиным. Прежде всего, на сегодняшний день американцы, повторюсь и Республиканцы, и Демократы, совершенно четко поддерживают тот курс Владимира Зеленского, которого он придерживается в настоящее время в вопросах урегулирования военного конфликта. Что я имею в виду? Совершенно верно, что сегодня невозможно без потери территориальной целостности и суверенитета Украины провести выборы и соблюдать Минские договоренности и начать с выборов на оккупированной территории", — отметила она.

По словам Забуранной, когда мы находимся в такой сложной ситуации, подобные выборы однозначно приводят к негативному в стране исходе.

"И понимание этого в США есть. Я думаю, у нас есть первый большой успех президента Зеленского в контексте нового сотрудничества с американским президентом. Мы должны приложить все усилия и здесь действительно не распределяться по политическим силами и личными убеждениями. Нам нужно идти определенным единым фронтом и отстаивать то, что лучше для Украины", — резюмировала она.

Напомним, 16 июня в швейцарской Женеве прошла встреча президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным. Главы государств проводили переговоры на вилле "Ла Гранж". Саммит, который состоял из переговоров президентов в первом раунде и переговоров делегаций во втором, длился около четырех часов.

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