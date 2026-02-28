Забужко обругала матом наглого россиянина в самолете

Оксана Забужко / © скриншот с видео

Украинская писательница Оксана Забужко призналась, что во время посадки на рейс в Вильнюс впервые выругалась матом публично. Причиной стало поведение пассажира-россиянина.

Об этом случае, который произошел в рейсе «Варшава — Вильнюс», литератор написала на своей странице в Facebook.

По словам Забужко, рядом с ней в проходе какой-то россиянин громко перекликался со своими товарищами в конце салона, обильно используя ненормативную лексику.

«Совершенно спонтанно из меня вырвалось безадресное, в пространство:

- Господи, да когда же вы уже наконец заткнетесь!..

Это услышало, соотнесло мой возглас со своим лицом и энергично среагировало:

- Че-воооо???» — описала ситуацию писательница.

В ответ она сказала единственное, что ее собеседник точно должен был понять: «Слава Украине!»

«На мгновение его словно сжало, как от пощечины, — никогда не видела более точной иллюстрации к поговорке „как черт от ладана“, — но он быстро пришел в себя:

- Слава России! — возразил возмущенно (а тишина в самолете уже стояла, как в гробу!), — и, словно чувствуя, что это недостаточно убедительно прозвучало, добавил уже с искренней ненавистью: — Не разъе…али вас еще?» — продолжила рассказ писательница.

Тогда Забужко вдруг заметила, что оппонент ее боится. Поэтому ответила ему уверенно и на его же языке: «Вас скорей разъ…бем!».

«На удивление, он замолчал — только, двигаясь дальше по проходу, со злости ударил ногой собственный чемоданчик (!)

Потом из задних рядов, где сидели его друганы, донеслись отрывки взволнованных реплик — «на эмоциях, да…», — и из оправдательных интонаций я поняла, что это не иначе как «харошие русские» по европам путешествуют, наверное, еще и ожидая где-нибудь в Вильнюсе свой «вид на жительство», поэтому покамест от публичного «зетничества» им следует воздерживаться, и они вместе упрекали другана, что так опрометчиво себя выдал и подставляет их всех…» — предположила литератор.

Забужко отметила, что после этого инцидента, старшие польские господа, которые были свидетелями ее разговора с россиянином, очень учтиво сносили после рейса ее чемоданчик.

Напомним, ранее в Швейцарии во время поездки в поезде русскоязычный мужчина словесно напал на семью, которая общалась на украинском. Конфликт закончился физической дракой и вызовом полиции.