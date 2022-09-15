Забыл, что убил жену: житель Одесской области нанес супруге 17 ударов ножом и лег спать

Житель Белгорода-Днестровского подозревается в убийстве гражданской жены. Правоохранители его уже задержали.
Правонарушитель обратился на спецлинию "102" и заявил, что обнаружил дома сожительницу без признаков жизни.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
По указанному адресу полицейские застали нетрезвого 46-летнего хозяина в окровавленной одежде и 55-летнюю хозяйку с множественными ножевыми ранениями. Мужчина уверял, что после семейного застолья лег спать и не подозревает, что произошло с его гражданской женой.
Полицейские выяснили: во время совместного употребления алкогольных напитков между сожителями вспыхнула ссора, мужчина схватил кухонный нож и нанес женщине 17 ударов по всему телу.
Чтобы скрыть следы преступления, он перетащил ее в ванную, смыл следы крови с ножа и пола и лег спать. А проснувшись, позвонил по телефону в полицию.
За умышленное убийство злоумышленнику грозит от семи до пятнадцати лет заключения.
Ранее стало известно, что полицейские задержали одессита, который до смерти избил своего знакомого из-за долга в 500 гривен.
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