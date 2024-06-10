Забыл документы о бронировании дома: может ли ТЦК выписать повестку

Забронированным мужчинам советуют носить с собой подъемник от Минэкономики и предъявлять его работникам ТЦК.

Работники ТЦК могут выписать повестку мужчине, даже если он был забронирован на работе, но не имеет с собой соответствующих документов, подтверждающих это.

Об этом рассказали в адвокатском бюро "Дубок и партнеры", передает "Телеграф".

Юристы напомнили, что подтверждением бронирования работников и их отсрочки является выписка из Приказа Министерства экономики. По их словам, вручение повестки человеку с "бронированием" не нарушает законодательство.

"Это обязанность всех граждан, независимо от возраста или отсрочки. Следовательно, забронированные граждане, как и все остальные, обязаны явиться в соответствующий ТЦК и СП в указанный в повестке срок", — отметили в адвокатском бюро.

Что делать, если забронированному работнику дали повестку

Если у вас есть подтвержденное бронирование, но получили повестку, юристы советуют явиться в военкомат для того, чтобы ее аннулировать.

"Итак, если гражданина остановили (но документов при себе нет) и ему выдали повестку, но он имеет "бронь", то нужно явиться в военкомат, взяв с собой выписку из Приказа Министерства экономики Украины о бронировании, для уточнения данных. Но мобилизовать таких граждан не смогут, поскольку, работодатель бронированием обеспечивает временное увольнение таких работников от мобилизации. Соответственно, такая повестка будет аннулирована", – уточняют адвокаты.

Чтобы избежать получения повестки, лицам, имеющим "бронь", рекомендуют носить с собой подъемник от Минэкономики и предъявлять его работникам ТЦК.

Ранее мы писали, какие изменения в бронировании ввело правительство и кто сможет бронировать 100% работников.

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