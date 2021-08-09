Забыл, где поставил машину: в Запорожье мужчина переполошил полицию и заплатит штраф

Забыл, где поставил машину: в Запорожье мужчина переполошил полицию и заплатит штраф

Правоохранители прибыли на место вызова и обнаружили "угнанную" машину в соседнем дворе.

Мужчина заявил, что его иномаркой незаконно завладел неизвестный. На самом деле автовладелец просто забыл, где поставил транспортное средство. Ему грозит штраф в сумме до 3400 гривен.

Об этом сообщили в полиции Запорожской области.

В отдел полиции № 3 Запорожского районного управления полиции обратился мужчина и заявил, что неизвестный незаконно завладел его автомобилем "Форд Фьюжен" серого цвета.

Работники полиции, прибывшие по вызову, осмотреть территорию и установили, что заявитель просто забыл, где поставил свой автомобиль. Правоохранители обнаружили транспортное средство во дворе соседнего дома.

За ложный вызов полиции составили административный протокол по ст. 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, в Киеве на Печерске развернулась настоящая драма вокруг представительского автомобиля Bentley. Красное авто 2012 выпуска загадочно для владельца появляется и исчезает в разных точках столицы.

Как и почему ваша машина может оказаться на штрафплощадке

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку