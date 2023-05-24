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Забыла, где живет, и заблудилась ночью: в Киевской области полицейские разыскали 86-летнюю женщину

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Забыла, где живет, и заблудилась ночью: в Киевской области полицейские разыскали 86-летнюю женщину

Полицейские разыскали заблудившуюся бабушку. Фото: полиция Киева

Усталая и испуганная женщина ночью пешком преодолела немалое расстояние.

В селе Войтовиче Киевской области 86-летняя женщина вечером пошла на прогулку в неизвестном направлении и потерялась. Родственники пытались самостоятельно найти ее, но не успели до коменданского часа, поэтому обратились к правоохранителям.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области 23 мая.

Женщину нашли около 01:30, когда она шла вдоль дороги в нескольких километрах от своего дома. Полицейский доставил домой усталую и испуганную потерпевшую, которая ночью преодолела пешком немалое расстояние.

Ранее мы сообщали, что в Киеве няня с годовалым малышом потерялась в лесу и перестала выходить на связь с родителями ребенка.

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Дата публикации
Просмотры
218
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