Забыла, где живет, и заблудилась ночью: в Киевской области полицейские разыскали 86-летнюю женщину

В селе Войтовиче Киевской области 86-летняя женщина вечером пошла на прогулку в неизвестном направлении и потерялась. Родственники пытались самостоятельно найти ее, но не успели до коменданского часа, поэтому обратились к правоохранителям.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области 23 мая.

Женщину нашли около 01:30, когда она шла вдоль дороги в нескольких километрах от своего дома. Полицейский доставил домой усталую и испуганную потерпевшую, которая ночью преодолела пешком немалое расстояние.

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