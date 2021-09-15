Забыла о миллионах расстрелянных: пост чиновницы КГГА о хорошей жизни в СССР возмутил Сеть

В комментариях напомнили о репрессиях советского режима и призвали уволиться с работы.

Директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян в Facebook поностальгировала за жизнью в СССР, чем вызвала возмущение многих украинцев.

Фиданян опубликовала пост, в котором вспомнила времена СССР — "когда не боялись пить воду из автоматов, пили из одного стакана и не боялись инфекций, не покупали воду для дома, а пили из крана".

Также педагог напомнила о низких ценах на продукты, проезд и канцелярию.

Елена Фиданян

Такое восхищение советским периодом вызвал возмущение пользователей соцсетей. В комментариях напомнили о репрессиях советского режима и призвали уволиться с работы.

А еще пытали/убивали всех инакомыслящих. О отсутствия продовольственных товаров, очередях даже смешно вспоминать.

Я могу купить вам билет в "ЛДНР", там почти так, как вы пишете.

На Колыме вообще тогда все бесплатно было.

Когда запрещали украинский язык, когда депортировали, сажали в тюрьмы, когда морили голодом.

Дама, подавайте в отставку, вас ждет Северная Корея.

Я не верю, что в сознании человек, да еще и такой, который занимается образованием, мог такое написать.

Не боялись пить воду из уличных автоматов, потому что идиоты, а еще замалчивалась статистика туберкулеза. Он, конечно, приятнее ковида.

Расскажите об этом Степану Хмаре, который встретил Независимость на "Лукьяновке", расскажите пасторам протестантских церквей и греко-католическим священникам, которые на свободе жили меньше, чем за решеткой, расскажите всем, кого замучили в тюрьмах. Это продолжалось до конца 1980-х.

Напомним, что в Ивано-Франковске задержали агрессивного и нетрезвого молодого парня в футболке с флагом РФ.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку