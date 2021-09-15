Забыла о миллионах расстрелянных: пост чиновницы КГГА о хорошей жизни в СССР возмутил Сеть

В комментариях напомнили о репрессиях советского режима и призвали уволиться с работы.
Директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян в Facebook поностальгировала за жизнью в СССР, чем вызвала возмущение многих украинцев.
Фиданян опубликовала пост, в котором вспомнила времена СССР — "когда не боялись пить воду из автоматов, пили из одного стакана и не боялись инфекций, не покупали воду для дома, а пили из крана".
Также педагог напомнила о низких ценах на продукты, проезд и канцелярию.
Такое восхищение советским периодом вызвал возмущение пользователей соцсетей. В комментариях напомнили о репрессиях советского режима и призвали уволиться с работы.
- А еще пытали/убивали всех инакомыслящих. О отсутствия продовольственных товаров, очередях даже смешно вспоминать.
- Я могу купить вам билет в "ЛДНР", там почти так, как вы пишете.
- На Колыме вообще тогда все бесплатно было.
- Когда запрещали украинский язык, когда депортировали, сажали в тюрьмы, когда морили голодом.
- Дама, подавайте в отставку, вас ждет Северная Корея.
- Я не верю, что в сознании человек, да еще и такой, который занимается образованием, мог такое написать.
- Не боялись пить воду из уличных автоматов, потому что идиоты, а еще замалчивалась статистика туберкулеза. Он, конечно, приятнее ковида.
- Расскажите об этом Степану Хмаре, который встретил Независимость на "Лукьяновке", расскажите пасторам протестантских церквей и греко-католическим священникам, которые на свободе жили меньше, чем за решеткой, расскажите всем, кого замучили в тюрьмах. Это продолжалось до конца 1980-х.
Напомним, что в Ивано-Франковске задержали агрессивного и нетрезвого молодого парня в футболке с флагом РФ.