"Забыли о войне": офицер морской пехоты прокомментировал обязательный военный учет женщин

По словам военнослужащего, такие действия государства правильны в нынешней ситуации.
В Украине обязали женщин встать на военный учет. Соответствующий приказ Министерства обороны вступил в силу 17 декабря. Он вызвал оживленное обсуждение обычных членов общества, а вот военные не видят в этом ничего страшного и даже считают приказ закономерным в стране, где 7 лет идет война.
Свое мнение по поводу обязательного военного учета женщин высказал офицер морской пехоты Дмитрий Иванов.
"Я не могу расписываться за всю армию, нет полномочий, но спрашивал у многих военных сегодня, что они думают относительно нововведений в воинский учет. Мнения разные, но резкого негатива не было ни от кого.
Объясню немного логику военных – то есть людей, которые все же немного больше понимают в подобных процессах.
1.У нас война.
2.У нас война с противником, который имеет гораздо большие ресурсы, чем мы.
3. Армии требуются мобрезервы.
4. Те мобрезервы, которые есть, очень хорошие, но в случае полномасштабной войны их может оказаться недостаточно, поэтому постановка на учет женщин не повредит точно.
5.Общество забыло о войне. Она давно уже стала не страшной, далекой, которая происходит где-то далеко. Нововведение с учетом – хороший способ напомнить об этом", — считает офицер.
Он акцентировал внимание на том, что взятие на учет не означает, что женщинам вручат автоматы и отправят на передовую.
"Как показали 6 волн мобилизации, стать на учет и пойти служить — это в корне разные вещи, часто не связанные между собой. Прекращаем панику, истерику и возвращаемся к любимому занятию – чистке пулемета с помощью "Фейри". А, ну и так, на учет все же встаньте, никакой беды здесь нет. Эту инициативу воспринимаю как правильную", — написал Дмитрий Иванов.
Напомним, что на учет военнообязанных теперь будут брать украинок, которые имеют профессии, родственные военно-учетным специальностям, и пригодны для прохождения военной службы по состоянию здоровья и возрасту.
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