"Забыли убрать заглушку, которая могла повредить крыло": в Одессе бдительный пассажир самолета предотвратил непредсказуемую ситуацию

О технической халатности он сообщил экипажу самолета.

В Одессе наблюдательный пассажир перед самым взлетом заметил посторонний предмет на крыле самолета. Он сообщил об этом экипажу и, возможно, предотвратил непредсказуемую ситуацию.

Об этом мужчина рассказал в телеграмм-канале "Х*Одесса".

По словам пассажира, он должен был лететь рейсом "Одесса-Стамбул" вчера, 1 февраля.

"Может кто-то обратит внимание и безобразия будет меньше. Самолет готовится к взлету, под крылом висит хр*нь см 20 в диаметре. Из всего самолета только я обратил на это внимание. Стоп, фото, разборки и благодарность от командира. Все очень просто, забыли забрать эту технологическую штуку, которая могла повредить крыло во время полета", — рассказал очевидец.

Заглушку быстро убрали и самолет улетел в рейс.

Как пояснил avianews.com технический специалист, на крыле осталась крышка заправочной горловины топливных баков, которая крепится на цепи.

"То, что крышка висела на крыле, означает, что она не была закручена после заправки или закручена недостаточно плотно", – рассказал специалист.

Самолет в любом случае взлетел, но на большой скорости крышка могла оторваться и, в худшем случае, вызвать повреждение воздушного судна.

Напомним, что в Великобритании сняли "борьбу" пассажирского самолета с мощным ураганом. Инцидент произошел в аэропорту Хитроу. Лайнер British Airways попытался сесть, однако вскоре стало понятно, что ветер разворачивает его. Самолет несколько раз изменил положение на взлетной полосе, а его хвост даже ударился о нее.

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