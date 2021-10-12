Забыли выключить камеру: в Ивано-Франковске студенты занялись сексом во время онлайн-лекции

Забыли выключить камеру: в Ивано-Франковске студенты занялись сексом во время онлайн-лекции

Пара занялась любовью во время того, как преподаватель читала лекцию.

В Ивано-Франковске студенты во время онлайн-лекций с включенной камерой занимались сексом.

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Об этом пишет местное издание ratusha.if.ua. Видео 18+ можно посмотреть здесь.

По данным авторов, это видео было снято во время одной из онлайн-лекций на первом курсе Ивано-Франковского медицинского университета. Видео опубликовали в Сети на прошлой неделе, когда точно оно было снято — неизвестно.

Скриншот с видео

Так, пара студентов во время лекции не выключила камеру и занялась сексом прямо во время того, как преподаватель знакомила их с учебным материалом. На видео частично видно, как пара занимается сексом. В то же время преподаватель не обращает на это внимания.

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