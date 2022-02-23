"Забывают накормить и скотские условия проживания": солдаты РФ, дислоцирующиеся на границе с Украиной, жалуются на быт

В СБУ заявили, что российские военные возмущены тем, что должны уходить в Украину.
Среди военнослужащих РФ, дислоцируемых вблизи границ Украины, падает морально-психологический показатель. Они недовольны зарплатой и условиями проживания на месте дислокации.
Об этом рассказал начальник Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин на совещании.
По его словам, офицеры ВС РФ начинают уже открыто говорить о финансовых проблемах и выражают недовольство условиями проживания.
"По лучшим традициям войск СССР эти солдаты никому не нужны. Видим нехватку еды у военнослужащих РФ – их туда бросают и фактически забывают накормить. Видим те скотские условия, в которых они живут, также фиксируем настроения офицеров", – сказал Дудин.
Он акцентировал внимание на том, что российские военные возмущены тем, что должны идти в Украину.
"Точатся разговоры между собой, что они не понимают, почему должны идти в Украину, откровенно осуждают эти действия и понимают, что для них здесь будет очень жарко", — сказал Роман Дудин.
Читайте также: