Забывчивость и проблемы с концентрацией: недостаток этого питательного вещества может быть одной из причин

Старший и молодой человек / © Pexels

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Если в последнее время стало сложнее сосредотачиваться, чаще возникают проблемы с памятью или появилось чувство умственной усталости, следует обратить внимание не только на режим дня, но и на питание. Одним из питательных веществ, важных для работы мозга, являются жирные кислоты омега-3.

Об этом пишет egeszsegkalauz.hu.

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Низкое потребление омега-3 может быть связано с забывчивостью, ухудшением концентрации и умственной усталостью. В то же время, такие симптомы не являются доказательством дефицита именно этого вещества, ведь они могут возникать по многим другим причинам.

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Почему омега-3 важна для мозга

Омега-3 жирные кислоты принимают участие в работе организма и имеют значение для здоровья нервной системы. Они необходимы еще во время внутриутробного развития и в детстве, когда активно формируются мозг и нервная система.

Во взрослом возрасте достаточное поступление омега-3 может поддерживать нормальную работу мозга, в частности память и способность концентрироваться.

Однако омега-3 нужна не только мозгу. Она также связана со здоровьем сердечно-сосудистой системы и глаз.

В каких продуктах есть омега-3

Одними из самых лучших природных источников омега-3 являются жирные морские виды рыбы. К ним относятся:

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лосось;

скумбрия;

сардины;

сельдь;

тунеть.

Также омега-3 содержится в морских водорослях и в фитопланктоне.

Для людей, которые придерживаются растительного рациона, источниками этого питательного вещества могут быть грецкие орехи, семена льна, льняное и соевое масло.

При этом разные продукты содержат разные типы омега-3. В растительных источниках предпочтительно альфа-линоленовая кислота (ALA), тогда как жирная морская рыба содержит эйкозапентаеновую (EPA) и докозагексаеновую (DHA) кислоты. DHA, в частности, является важным компонентом мозга и сетчатки глаза.

Сколько рыбы стоит есть

Для получения достаточного количества омега-3 не обязательно есть рыбу каждый день. В материале рекомендуют включать его в рацион примерно дважды в неделю, причем хотя бы один из приемов пищи желательно сделать с жирной морской рыбой.

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Сбалансированный рацион может обеспечить организм не только омега-3, но и белками, витаминами и минералами.

Нужно ли принимать омега-3 в капсулах

Дополнительные препараты могут быть удобным вариантом для людей, редко едящих рыбу или вообще ее не употребляющих. В то же время, добавки не должны заменять полноценное и разнообразное питание.

При выборе препарата важно смотреть не только общее количество рыбьего жира, указанное на упаковке. Значение имеет фактическое содержание EPA и DHA в одной порции.

Кроме того, следует обращать внимание на срок годности, условия хранения и состав продукта. Омега-3 жирные кислоты чувствительны к окислению, поэтому препарат следует защищать от чрезмерного тепла, света и воздуха.

Кому следует быть осторожным

Несмотря на то, что омега-3 добавки можно приобрести без рецепта, они подходят не всем без исключения. Перед их приемом следует проконсультироваться с врачом или фармацевтом, если человек принимает препараты, влияющие на свертываемость крови, имеет проблемы со свертыванием, готовится к операции или регулярно использует несколько лекарственных средств.

В особой осторожности нуждаются дети, беременные и кормящие грудью женщины, а также люди с хроническими заболеваниями или аллергией на рыбу и морепродукты.

Забывчивость не всегда связана с дефицитом омега-3.

Проблемы с памятью и концентрацией могут иметь множество причин. Среди них — длительный стресс, недостаточный или некачественный сон, переутомление, тревожность, анемия, нарушение работы щитовидной железы, недостаток других питательных веществ или побочное действие некоторых лекарств.

Поэтому не стоит воспринимать забывчивость как однозначный признак дефицита омега-3 и самостоятельно пытаться устранить проблему с помощью добавок.

Если проблемы с памятью возникли недавно, усугубляются или начинают мешать работе и повседневной жизни, следует обратиться к врачу и выяснить причину.

Ранее мы писали о том, что онкологи советуют не злоупотреблять кофейными сливками, особенно немолочными кремерами с добавленным сахаром, подсластителем и другими добавками.

Специалисты отмечают, что нет убедительных доказательств, что сами кофейные сливки или искусственные подсластители непосредственно вызывают рак, однако чрезмерное потребление ультраобработанных продуктов связывают с повышенными онкологическими рисками. В качестве альтернативы советуют обычное или растительное молоко без добавленного сахара, а также небольшое количество обычных сливок или полусливок. В то же время, врачи советуют в целом ограничивать переработанное и красное мясо, алкоголь и сладкие напитки, делая основу рациона из минимально обработанных продуктов.

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