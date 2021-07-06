Зацепился за электростанок: 8-летний мальчик на Волыни погиб от удара током

Зацепился за электростанок: 8-летний мальчик на Волыни погиб от удара током

Ребенка пытались реанимировать, но, к сожалению, безуспешно.

В понедельник, 5 июля, на Волыни от удара электрического тока погиб 8-летний мальчик. Несчастный случай произошел около 23:00 в селе Большой Омеляник.

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Об этом правоохранителям сообщили медики, которые выехали на место происшествия, информирует пресс-служба полиции Волынской области.

Полицейские установили, что 8-летний мальчик зашел в хозяйственное помещение, где зацепился за електроточильний станок, в котором была разобрана пусковая кнопка. В результате он получил поражение электрическим током. Несмотря на проведение реанимационных действий, ребенка спасти, к сожалению, не удалось.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.

Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, 2 июля в селе Тарасовка на Львовщине погиб 14-летний парень. В департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА сообщили, что парня якобы убила молния, однако в селе убеждают — подросток умер из-за удара электрическим током в цервки.

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