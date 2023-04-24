Зацепился за оборудование: в Тернополе на предприятии трагически погиб парень

Известно, что он работал нелегально.

В Тернополе в результате несчастного случая на предприятии погиб 23-летний работник. Он получил несовместимые с жизнью травмы при работе с гидравлическим прессом.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

На месте сотрудники обнаружили тело сотрудника. Дежурный службы чрезвычайных ситуаций сообщил о несчастном случае правоохранителей.

"Во время проверки стало известно, что потерпевший официально трудоустроен не был. Мужчина работал с гидравлическим прессом. Во время работы он зацепился за оборудование и получил несовместимые с жизнью травмы", — отметили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 272 УК (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью). Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюрьмы.

Напомним, на предприятии в Броварах взорвалась установка по переработке алюминиевого порошка, в результате погиб работник.

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