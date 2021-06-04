Зацепился за веревки для белья: в Винницкой области 3-летний мальчик выпал с балкона пятого этажа

Малышу удалось выжить после падения с высоты.

В четверг, 3 июня, в одном из населенных пунктов Винницкого района Винницкой области с балкона пятого этажа выпал 3-летний мальчик. Ребенка госпитализировала скорая.

Об этом сообщает местное издание Vinbazar.

"Несчастный случай произошел около шести часов вечера. К счастью, угрозы жизни ребенка нет. Сейчас мальчик с ушибами находится под наблюдением врачей", — говорится в сообщении.

Известно, что 3-летний мальчик был дома со старшим братом. Малыш вышел на балкон, открыл окно и, не удержавшись, выпал. Ребенок упал на веревки для белья, закрепленные на нижнем этаже.

Напомним, во Львове 5-летняя девочка высунулась из окна 7 этажа, ребенка от трагедии спасли прохожая и патрульные.

Новости Украины: во Львове спасают 10-летнюю девочку, которая выпала из окна третьего этажа

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку