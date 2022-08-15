Зачем класть грязные полотенца в микроволновку: будут как новенькие

Нужно вывести пятна из кухонного полотенца, но нет возможности его постирать? Немногие знают, что вернуть первоначальный вид изделия можно даже без стиральной машины. Читайте в материале ТСН.ua об интересном лайфхаке, который поможет отбелить кухонные полотенца в домашних условиях.

Как рассказывает издание Telegraf, можно запросто избавиться от пятен жира, соусов, соков и других загрязнений на кухонных полотенцах, прихватках или тряпках, даже если у вас нет возможности постирать все эти вещи в стиральной машине или вручную.

Как отбелить кухонные полотенца в домашних условиях без стирки

Вам понадобится немного свободного времени, а также хозяйственное мыло и микроволновка.

Инструкция достаточно проста:

Сначала нужно слегка намочить загрязненную часть полотенца кухонной водой из-под крана, а затем натереть хозяйственным мылом. Далее переложить изделие в полиэтиленовый пакет, положить в микроволновку, поставить среднюю мощность и запустить на 2-3 минуты. Когда истечет время, аккуратно извлеките пакет с полотенцем, чтобы не обжечься. После этого можно вытаскивать кухонное полотенце из пакета и прополоскать чистой водой.

Все пятна, даже масляные и очень сильные, выведутся без особых проблем. Теперь вы знаете, как отбелить кухонные полотенца даже без стирки.