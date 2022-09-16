Зачем класть кожуру от банана во время запекания мяса в духовке: интересный лайфхак

Запекание мяса в духовке – один из самых популярных вариантов его приготовления. Есть немало способов, помогающих сделать вкус блюда более интересным. К примеру, можно положить на противень во время запекания банановую кожуру. Читайте об этом в материале ТСН.ua

Если вы воспользуетесь этим интересным лафхаком, то получите действительно необычный и очень мягкий вкус блюда.

Запекание мяса в духовке по этому способу очень просто и не требует дополнительных умений. Сначала противень смазывается растительным маслом. Очень важно, чтобы он был без дополнительных запахов и вкусов. Затем на поверхность выкладывают банановые кожуры – белая сторона должна быть сверху.

На банан выкладываются кусочки мяса. Следите за тем, чтобы все они оказались именно на шкурках экзотического фрукта.

Теперь можно отправлять противень в духовку и начинать приготовление по привычному рецепту.

Почему нужно перед запеканием мяса в духовке класть на противень банановую кожуру? Все очень просто – так любое мясо станет гораздо более аппетитным.

После банановой кожуры ваше любимое мясное блюдо получится нежным, вкусным, румяным, без каких-либо признаков горького вкуса.

А еще благодаря шкуркам от банана кусочки мяса точно не пригорят к противню и не обуглится.