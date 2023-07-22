Зачем Кремль манипулирует "зерновым соглашением": аналитики раскрыли замысел россиян

Россия манипулирует "зерновым соглашением" и наносит удары по украинской портовой и зерновой инфраструктуре с целью подорвать западную поддержку Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По мнению экспертов, Россия маневрирует, чтобы сохранить возможность модифицировать действующее соглашение, а не вести переговоры об совершенно новом, поскольку она стремится получить значительные уступки от Запада.

Также российский МИД, вероятно, пытается доказать, что Россия все еще является де-юре участником, несмотря на выход из "зернового соглашения", чтобы оставить открытым канал для России, чтобы пересмотреть зерновое соглашение на более выгодных для него условиях, вместо того, чтобы заключать совершенно новое.

Эксперты напоминают, что Путин выдвинул ряд требований по возвращению России к соглашению 19 июля, в частности, снятию санкций на поставку российского зерна и удобрений и возобновление подключения обслуживающих поставку продовольствия российских банков к SWIFT.

Специалисты подводят итоги: усиление ударов российских военных по украинской портовой и зерновой инфраструктуре, а также угрозы морской эскалации в Черном море, скорее всего, преследуют цель оказывать давление на Запад, чтобы он согласился с этими требованиями.

В обзоре подчеркивают, что Кремль регулярно прибегает к эскалационной риторике, направленной на то, чтобы заставить Запад пойти на уступки, и часто одни должностные лица продвигают эту риторику, в то время как другие имитируют желание участвовать в переговорах.

Отмечается и то, что Путин продолжал прилагать усилия, чтобы посеять разногласия внутри НАТО и между Украиной и НАТО с целью поддержать усилия Кремля по Черноморской зерновой инициативе и подорвать долгосрочную поддержку Украины со стороны Запада.

Напомним, что в Российской Федерации в день взрыва на Крымском мосту, 17 июля, заявили о прекращении действия "зернового соглашения". По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, часть соглашений, касающихся РФ, не была выполнена.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отказ Российской Федерации продлить "зерновое соглашение".

"Мы не боимся. К нам обратились компании, являющиеся владельцами кораблей. Они сказали, что они готовы, если Украина отпустит, а Турция будет пропускать — все готовы продолжать поставки зерна", — заявил президент Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Зеленский поручил подготовиться к работе зернового коридора. У Украины есть "план Б"?"

Читайте также: