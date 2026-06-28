Зачем Кремль наносит удары по Украине с помощью "Орешника": эксперт назвал истинную цель Путина

Ракета «Орешник» / © ТСН

Реклама

Российские ракеты «Орешник» без ядерного боезаряда уступают по разрушительной силе другим средствам поражения, а наибольшую опасность для украинских городов по-прежнему представляет обычная российская баллистическая ракета.

Об этом в эфире Украинского радио заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По словам эксперта, «Орешник» эффективен лишь в качестве носителя тактического ядерного оружия, тогда как в обычном вооружении его возможности существенно ограничены.

Реклама

«Те же „Калибры“, „Кинжалы“, „Ониксы“ и прочее смертоносное баллистическое оружие, летящее по территории нашего государства, более эффективно наносит разрушения. У „Орешника“ довольно ограниченная площадь, и только тактический ядерный заряд придаёт какое-то значение этому оружию», — подчеркнул Жмайло.

Он пояснил, что появление ударов с применением таких ракет связано прежде всего со стремлением Кремля постоянно создавать новые угрозы и информационные поводы на фоне сужения собственного пространства для маневра.

«У россиян осталось мало пространства для маневра, им нужно постоянно переворачивать эту шахматную доску. Поэтому и появляются истории о возможной агрессии против стран Балтии, втором наступлении на Киев с территории Беларуси или ударах „Орешником“, — отметил эксперт.

По его мнению, Москва пытается действовать вне привычных рамок, надеясь переломить ход войны, однако сохраняет сдержанность в вопросах применения ядерного оружия из-за позиции Соединенных Штатов.

Реклама

«Если бы они могли применить ядерное оружие, они бы уже его применили, но фактор сдерживания со стороны Вашингтона по-прежнему сохраняется», — подчеркнул Жмайло.

Эксперт также отметил, что «Орешник» относится к баллистическим ракетам средней дальности и исторически рассматривался именно как носитель ядерных боезарядов, на который распространялись международные соглашения о нераспространении такого оружия.

По его мненению, используя подобные системы в стандартной комплектации, Россия пытается постепенно нормализовать сам факт применения носителей ядерного оружия для нанесения ударов по территории других государств.

В то же время Дмитрий Жмайло подчеркнул, что для украинцев главной угрозой остаются не демонстративные запуски «Орешника», а массированное применение Россией других баллистических ракет, которые обладают значительно большей разрушительной силой и регулярно используются для атак на украинские города.

Реклама

Напомним, что аналитики ранее отмечали, что российская ракета средней дальности «Орешник», которую Владимир Путин неоднократно представлял как новое «чудо-оружие», может оказаться технологически устаревшей и неточной.

Новости партнеров