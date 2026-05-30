Зачем Кремль придумал «атаку ВСУ на ЗАЭС»: в ВСУ и СНБО раскрыли цель врага

Запорожская АЭС. Коллаж иллюстративный / © ТСН.ua

Реклама

РФ совершила очередную информационную и военную провокацию вокруг оккупированной Запорожской АЭС. После того как на территории крупнейшей атомной станции Европы раз прогремели взрывы в результате обстрела, Кремль спешно обвинил в этом Силы обороны Украины.

Что ответила Украина и какова ситуация на ЗАЭС, выяснял ТСН.ua.

Провокационное заявление РФ

Глава «Росатома» Алексей Лихачев обвинил Украину в якобы атаке беспилотника на машинный зал шестого энергоблока ЗАЭС.

Реклама

«Сегодня днем украинский боевой дрон-камикадзе поразил здание машинного зала 6-го энергоблока с последующей детонацией. В результате взрыва основное оборудование повреждено не было, но в стене машзала образовалась дыра», — цинично заявил Лихачев в комментарии российским пропагандистам.

Пытаясь придать фейку большее значение, российское чиновник утверждает, что дрон якобы руководствовался с помощью оптоволокна, что, по его мнению, полностью исключает версию о случайном попадании или потере управления.

Также россияне уже «пожаловались» МАГАТЭ на так называемый «украинский обстрел».

«Сотрудникам МАГАТЭ мы только что сообщили», — сказал один из назначенных россиянами «смотрителей» на ЗАЭС.

Реклама

Ответившие в ВСУ

Силы обороны Юга в ответ на обвинения России подчеркнули, что РФ продолжает использовать ЗАЭС как инструмент ядерного шантажа и информационных провокаций.

Заявления о якобы ударе ВСУ по объектам ЗАЭС там назвали очередной попыткой дискредитировать Украину и скрыть собственные преступные действия.

«Силы обороны Украины не наносили удар по энергоблоку №6 Запорожской атомной электростанции. Украинские военнослужащие действуют исключительно в рамках норм международного гуманитарного права и осознают последствия каких-либо действий по ядерным объектам», — подчеркнули военные.

В то же время Силы обороны напомнили, что именно РФ с марта 2022 года незаконно удерживает ЗАЭС под военным контролем, превратив гражданский ядерный объект в элемент военной инфраструктуры. Россияне нарушает требования по размещению огневых средств поражения в пределах пятикилометровой зоны, размещают средства РЭБ, вооружения, военную технику и личный состав на территории станции.

Реклама

«Систематические манипуляции вокруг вопросов ядерной безопасности являются составляющими политики ядерного терроризма, которую Россия осуществляет против Украины и международного сообщества», — отмечают в ВСУ.

Россияне намеренно не демонстрируют качественные фото и видео кадры с якобы последствиями удара. Кроме того, на вооружении ВСУ нет беспилотников на оптоволоконном управлении с таким дальним радиусом действия, как и дронов с кумулятивной боевой частью весом 5–6 кг, ведь именно столько необходимо для того, чтобы пробить такое отверстие, о котором говорит российская сторона, объясняют военные.

«Кроме того, оккупационные войска сами выставили вокруг ЗАЭС многоуровневую дымовую защиту — пролететь через него незамеченным аппарат физически не мог. Версия, продвигаемая Россией, не выдерживает никакой проверки фактами», — опровергли ложь оккупантов Силы обороны.

Зачем РФ снова соврала

В Силах обороны напомнили, что заявления российской стороны о якобы ударе Украины по Запорожской атомной электростанции являются очередной информационной провокацией государства-агрессора, ведь это не первое подобное заявление Москвы.

Реклама

«Схема отработана: после очередных потерь на фронте появляется громкое обвинение в адрес Украины, призванное переключить внимание международной аудитории. Никаких доказательств российская сторона традиционно не дает — и в этот раз не стало исключением», — отмечается в сообщении.

Заметим, что военные эксперты и аналитики неоднократно отмечали, что подобные абсурдные обвинения со стороны Москвы являются традиционной информационной основой. Россия регулярно устраивает провокации на ЗАЭС (под чужим флагом), чтобы дискредитировать Украину на международной арене.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко предположил, что РФ пытается этой ложью перекрыть как собственный удар по многоэтажке в Румынии, так и факт атаки на саркофаг ЧАЭС в 2025 году.

«Россия, которая в 2022 году захватила ЗАЭС, с территории станции регулярно запускала дроны по Никополю, создавала постоянные провокации, сейчас лжет, что Украина атаковала свою же атомную станцию дроном. Никаких доказательств это не приводит. Обычные лжецы и фальсификаторы, которые собственные факапы перекрывают собственными провокациями», — написал Коваленко.

Реклама

Утрата связи на ЗАЭС

Напомним, Запорожская АЭС впервые с начала полномасштабного вторжения пережила критический 12-часовой сбой связи. По информации МАГАТЭ, 27 мая Запорожская АЭС почти на 12 часов потеряла стационарную телефонную связь и доступ в Интернет.

Новости партнеров