"Зачем меня приглашать в Сочи, чтобы я на лыжах покатался?": Зеленский резко ответил на предложение Лаврова приехать в РФ

"Зачем меня приглашать в Сочи, чтобы я на лыжах покатался?": Зеленский резко ответил на предложение Лаврова приехать в РФ

Украинский президент готов к переговорам с Кремлем в разных форматах, но пока не видит целесообразности во встречах.

Президент Украины Владимир Зеленский не видит необходимости ехать на какую-либо встречу в Российскую Федерацию, если на ней не будут обсуждать вопросы Донбасса.

Такое заявление он сделал на брифинге с участием иностранных СМИ в пятницу, 28 января.

Глава государства выразил свое раздражение, комментируя недавнее приглашение от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова "приезжать и договариваться" в Санкт-Петербург, Москву или в Сочи, в котором глава российского внешнеполитического ведомства одновременно опроверг возможность обсуждения вопроса Донбасса, назвав его "внутренним" вопросом Украины .

"Как я могу не говорить о Донбассе? Весь мир говорит о Донбассе, а мне, президенту Украины, все равно, что происходит на границах? Как ты мне это предлагаешь? Зачем? А я хочу встретиться. Я не боюсь никакого формата! Зачем меня приглашать в Сочи? Чтобы я на лыжах покатался? Ну, хорошо – встретимся в Одессе, в море покупаемся”, — эмоционально сказал президент.

Глава государства выразил свое удивление позицией Лаврова, "взрослого человека, вроде бы с большим опытом", предлагающего такой формат переговоров, который не даст никакого результата по проблеме, волнующей сейчас больше всего.

"Люди не понимают цены жизни. Вот и все. Давайте не все вопросы рассмотрим. Давайте поговорим об обмене! Вы что, получаете удовольствие от того, что люди там сидят в тюрьмах? В чем смысл? В чем твоя историческая победа? Вошел в историю, потому что у тебя сидели люди?" – риторически спрашивал украинский президент.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Москву, чтобы обсудить нормализацию отношений. В то же время глава МИД России отметил, что Москва не будет обсуждать Донбасс.

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