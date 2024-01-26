Зачем нужен новый законопроект о мобилизации: Подоляк дал исчерпывающий ответ

По его словам, новый законопроект скоро будет внесен в Верховную Раду.

Новый законопроект о мобилизации нужен, поскольку прошлый не учитывают тип войны, в которой мы находимся.

Об этом в эфире телеканала "1+1" сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Безусловно, субъектом представления является Кабмин. Безусловно, готовит это на паритетных условиях Генеральный штаб и Министерство обороны. И безусловно, нам нужен с вами новый закон о мобилизации. Почему? Потому что действующий старый закон о мобилизации он не учитывает тип войны, в которой мы находимся. Он не учитывает долгосрочность, масштабность, объемность, изменение системы управления, изменение системы использования других видов оружия.

По его словам, новый законопроект скоро будет внесен в Верховную Раду.

"Я думаю, это уже вопрос дней-недель... Обязательно закон будет внесен и обязательно будет проголосован как можно скорее. И как только он будет внесен, мы обсудим все пункты, которые будут изменены"

Он отметил, что речь идет о наиболее проблемных пунктах, среди которых – обучение военнообязанных, справедливому мобилизационному процессу, правилам рекрутинга, ротации и демобилизации.

Напомним, что законопроект о мобилизации правительство должно предоставить Верховной Раде сегодня, 26 января. Рассмотреть его в первом чтении должно 6 февраля.

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