Зачем нужен ящик под духовкой в плите: вы точно использовали его неправильно

В обиходе есть такие вещи, о настоящем предназначении которых знают далеко не все. К ним относятся ящики под духовками. Обычно их используют для хранения сковородок, кухонной утвари. Для чего действительно ящики под духовкой в плите — рассказываем в материале ТСН. ua.

Зачем нужен ящик под духовкой.

Большинство людей, не особо задумываясь, используют ящик под духовкой в качестве дополнительного места для хранения всякой всячины. Чаще всего туда попадают редко используемые предметы или те, которые жалко выбросить. Если логично подумать, то плите для функционирования никакой подобный отсек не нужен, но он почему-то есть. Едва ли это случайность, скорее всего, он как-то связан с приготовлением пищи.

Другое мнение по поводу назначения этого ящика — якобы он защищает пол от термического действия плиты. Но для защиты напольного покрытия используются специальные прослойки, а также небольшое пустое пространство между днищем плиты и полом. В пользу этого мнения свидетельствует и то, что некоторые модели плит выпускаются без такого отсека — ящика, но напольная плитка или ламинат все-таки не страдают от перегрева.

Ящик под духовкой необходим для разогрева блюд

Ответ на вопрос "зачем нужен нижний ящик в газовой плите" найти несложно, достаточно внимательно изучить инструкцию к плите. Согласно документам, ящик предназначен для поддержания температуры только что приготовленной пищи. Производители даже нередко называют его "ящиком для разогрева" (в инструкциях на английском – warming drawer). При использовании духового шкафа в отсеке-ящике также поднимается температура, причем высокой она сохраняется дольше, хотя и не достигает таких высоких показателей, как в духовке. Во многих инструкциях к плитам этот отсек обозначается как тепловой шкаф и указано, что его можно использовать для поддержания блюд в разогретом виде при работе духовки.

Очень немногие знают об этой "настоящей" функции этого выдвижного ящика под духовкой, а те, кто знает, не всегда ею пользуются. Некоторые потребители считают, что для сохранения пищи теплый ящик подходит мало. Кто-то говорит, что шкафчик сушит приготовленные блюда, а кто-то в восторге. Особенно понравилась такая функция разогрева противникам микроволновок.

То есть днем можно приготовить блюдо для семейного ужина и оставить его в теплом шкафу, чтобы потом не разогревать холодное. Однако производители предупреждают — разогревать таким образом уже остывшую хотя бы до комнатной температуры еду не нужно, потому что это может спровоцировать размножение бактерий.

Нижний ящик в плите можно использовать для хранения

Используя ящик для хранения, мы не нарушали правила эксплуатации наших духовок. В инструкциях к плитам указано, что держать кухонную утварь в этом отсеке тоже можно. Производителями предусмотрено, что в выдвижной ящик можно сложить листы, сковороды и другую посуду для приготовления, которую можно нагревать.

Специалисты для подогрева рекомендуют размещать в ящиках не только готовую пищу, но и столовую посуду — в теплых тарелках еда дольше остается теплой. Так что пока еда готовится в духовке, вы можете положить в ящик под ней столовую посуду.

Что нельзя хранить в нижнем ящике плиты, так это легковоспламеняющиеся и взрывоопасные предметы. В шкаф, находящийся под духовкой из-за доступа к нему высоких температур, нельзя помещать:

скоропортящиеся продукты и блюда, если они не будут использованы в ближайшее время,

салфетки, бумагу, текстильные полотенца,

полиэтиленовые пакеты,

легковоспламеняющиеся жидкости и спреи,

химикаты, предметы, выделяющие при нагревании токсины, также посуду, покрытую не термостойким лаком, ПВХ контейнеры, не предназначенные для горячих блюд.

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