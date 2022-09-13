Зачем нужно добавлять чашку чая во время жарки курицы

Куриное мясо недорогое и очень полезное. Многие предпочитают жареную птицу. Есть некоторые компоненты, которые помогают значительно улучшить вкус такого блюда. Как жарить курицу – читайте в материале ТСН.ua.

К примеру, кулинары рекомендуют добавлять во время жарки куриного мяса чай. Благодаря этому напитку блюдо приобретет совершенно новый оттенок вкуса – более интересного и изысканного. Также чай поможет создать аппетитную корочку во время жарки.

Лучше выбирать традиционный черный чай – он прекрасно сочетается с курицей. А для раскрытия яркого вкуса можно добавить кусочек лимона.

Как жарить курицу с чаем: основные моменты

Для жарки на сковороде лучше всего подходит мякоть бедра курицы. Именно эта часть, лишенная жира и кожицы, получится действительно вкусной и полезной.

Сначала на скорости тушится мелко порезанный лук до мягкости. Только после этого добавляется мясо курицы и готовится к стойкой корочке.

Затем курицу лучше переместить в удобную кастрюлю, добавить специи и тушеный лук. Не забудьте о кусочке лимона. В конце всех этих ингредиентов залейте чашкой черного чая.

Поставьте кастрюлю на медленный огонь, накройте крышкой и готовьте еще полчаса.