Зачем оставлять зимой в автомобиле наполнитель для кошачьего туалета: вы будете удивлены

Для водителей холодное время года наиболее хлопотное. Ведь нужно подготовить автомобиль к зиме. Но есть одна проблема, которую можно легко и просто решить с помощью наполнителя для кошачьего туалета. Узнайте больше в материале ТСН.ua.

В конце осени и зимой, когда за окном уже минусовая температура, водителей часто затрагивает такая проблема как запотевшие окна. Запотевают они из-за высокой влажности: в воздухе на улице достаточно много воды, да еще и она попадает с дождем или снегом через открытую дверь. Обычно, чтобы избавиться от конденсата на окнах, нужно дополнительно включать подогрев лобового и заднего стекла или обогрев. А потом еще и ждать результата.

Чтобы не тратить на подготовку к дороге каждое утро много драгоценного времени, нужно запастись обычным наполнителем для кошачьего туалета. Однако, брать нужно не любой, а силикагелевый. Силикагелем называют высушенный гель, образующийся из перенасыщенных растворов кремниевых кислот. Он – отличный сорбент, который может быстро впитать большое количество влаги.

Часто маленькие пакетики с таким же материалом можно увидеть внутри новой обуви. Их кладут туда, чтобы новая вещь не испортилась.

Конечно, вы можете заказать и сам силикагель. Он продается в интернет-магазинах и производится специально для хранения лекарств, одежды, обуви. Но наполнитель для лотка купить гораздо проще в любом зоомагазине или супермаркете.

Чтобы получить результат, полупрозрачные шарики нужно расфасовать по разным полотняным мешочкам. Обратите внимание, что материал должен хорошо пропускать воздух. Если вас не очень тревожит эстетическая сторона, тогда можете взять обычные носки. Главное – крепко завяжите их, чтобы не высыпалось содержимое.

Конденсат на окнах не будет образовываться, если положить один такой мешочек с наполнителем в дверные карманы или под сиденья первого ряда, а второй – под заднее стекло. Если же стекло все равно продолжает потеть, добавьте еще один мешочек под лобовое стекло.

Благодаря силикагелю можно избавиться от лишней влаги в воздухе салона, поэтому окна не будут запотевать внутри, а снаружи не будет появляться ледяная изморозь, когда автомобиль долго стоит на морозе.