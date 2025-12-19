"Зачем метаться по той кухне, как Марк по аду?": священник объяснил, обязательно ли готовить 12 блюд на Сочельник

Святвечер

Традиция готовить 12 блюд на Святой вечер является сугубо народной и не имеет под собой церковной или христианской почвы. Об этом заявил известный священник-блогер из Тернопольщины Алексей Филюк.

Своими мнениями по подготовке к Рождеству священник поделился в соцсети Instagram, призывая украинцев к рациональности.

12 блюд — это не аксиома

По словам отца Алексея, количество блюд на столе является делом индивидуальным, а не обязательным каноном. Он отметил, что многие ошибочно считают цифру «12» незыблемым правилом.

«Люди думают, что 12 блюд — это какая-то аксиома, теорема. Хотите, готовьте 15. Но зачем? Лично я, например, наелся бы картофелем простым и кусочком селедки, тушеной капустой. Готовите ужин — это ваше право, но у него нет ни христианской почвы, ни церковной», — подчеркнул священник.

Причем здесь 12 апостолов?

Отец Алексей также прокомментировал популярное сравнение блюд с количеством апостолов. Он напомнил, что ученики Христа «ели то, что Бог пошлет», и занимались проповедью, а не кулинарными таинствами.

Рыба и хлеб: священник напомнил библейские сюжеты, где Иисус кормил тысячи людей только хлебом и рыбой.

Рациональность: он призвал не тратить чрезмерные усилия на кухне, чтобы потом не приходилось выбрасывать еду.

Призыв к хозяйкам

Отдельное внимание блогер уделил труду женщин, которые часто истощающих себя подготовкой к празднику.

«Для чего наделывать, чтобы завтра на второй день все не съесть и выбрасывать? Будьте рациональными, это же труд ваш. Хозяйка пусть отдохнула бы перед праздниками. Ну зачем метаться, как Марк по аду, на той кухне?!», — подытожил Алексей Филюк, добавив, что сам столько не готовит.

Ранее священник Алексей Филюк поставил точку в извечном споре о женском дресс-коде в церкви.