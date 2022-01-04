"Зачем пришла?": народный депутат рассказала, как "штурмовала" киевский военкомат

Встать на военный учет Юлии Клименко так и не удалось.

Народный депутат Юлия Клименко решила выполнить приказ Министерства обороны Украины (МОУ) и стать на военный учет. Впрочем, сделать это сразу ей не удалось.

Об этом Юлия Клименко сообщила на своей странице в фейсбуке.

По ее словам, сначала в военкомате спросили, зачем она пришла.

"В военкомате сделали большие глаза и спросили, зачем я пришла, узнав, что экономистка. Потом поняли и дали папку для прохождения медкомиссии и последующего сбора документов", — рассказывает нардеп.

По ее словам, медкомиссия в военкомате заняла 1,5 часа (9 врачей).

Фото із соцмереж

"И дальше нужно собрать еще 30 документов и анализов, включая флюорографию и травматолога (список внизу). Сбор этих анализов и документов займет, думаю, месяц минимум, это при том, что я живу в Киеве и у меня военкомат и семейный врач под боком", а врачи-специалисты в пешей доступности. Я себе представляю, как это выглядит в районном центре или ОТГ, где нет травматолога и психиатра", — написала Юлия Клименко.

Народный депутат также пожаловалась на отсутствие инфраструктуры, которая позволяла бы женщинам выполнять приказ МОУ.

"После этого учета у меня один вопрос: зачем подписывать такие приказы МОУ, если нет инфраструктуры для учета не только женщин (не говорю уже о беременных), но и для сильных моторных мужчин? Неужели нельзя упростить учет для женщин, большинство из которых имеют работу, детей и домашние заботы (другие, кроме психиатра и флюорографии), чтобы они могли сделать регистрацию электронно, с помощью "Дії", письмом или еще каким-нибудь простым решением?", — спрашивает Юлия Клименко.

Напомним, журналистка из Кривого Рога Юлия Шевченко одной из первых пошла выполнять приказ Министерства обороны, впрочем, стать на военный учет ей пока также не удалось.

Военный учет женщин: о чем идет речь в новом приказе Министерства обороны

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