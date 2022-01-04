"Зачем пришла?": народный депутат рассказала, как "штурмовала" киевский военкомат

Встать на военный учет Юлии Клименко так и не удалось.
Народный депутат Юлия Клименко решила выполнить приказ Министерства обороны Украины (МОУ) и стать на военный учет. Впрочем, сделать это сразу ей не удалось.
Об этом Юлия Клименко сообщила на своей странице в фейсбуке.
По ее словам, сначала в военкомате спросили, зачем она пришла.
"В военкомате сделали большие глаза и спросили, зачем я пришла, узнав, что экономистка. Потом поняли и дали папку для прохождения медкомиссии и последующего сбора документов", — рассказывает нардеп.
По ее словам, медкомиссия в военкомате заняла 1,5 часа (9 врачей).
"И дальше нужно собрать еще 30 документов и анализов, включая флюорографию и травматолога (список внизу). Сбор этих анализов и документов займет, думаю, месяц минимум, это при том, что я живу в Киеве и у меня военкомат и семейный врач под боком", а врачи-специалисты в пешей доступности. Я себе представляю, как это выглядит в районном центре или ОТГ, где нет травматолога и психиатра", — написала Юлия Клименко.
Народный депутат также пожаловалась на отсутствие инфраструктуры, которая позволяла бы женщинам выполнять приказ МОУ.
"После этого учета у меня один вопрос: зачем подписывать такие приказы МОУ, если нет инфраструктуры для учета не только женщин (не говорю уже о беременных), но и для сильных моторных мужчин? Неужели нельзя упростить учет для женщин, большинство из которых имеют работу, детей и домашние заботы (другие, кроме психиатра и флюорографии), чтобы они могли сделать регистрацию электронно, с помощью "Дії", письмом или еще каким-нибудь простым решением?", — спрашивает Юлия Клименко.
Напомним, журналистка из Кривого Рога Юлия Шевченко одной из первых пошла выполнять приказ Министерства обороны, впрочем, стать на военный учет ей пока также не удалось.
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