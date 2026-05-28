Зачем Путин пугал новыми ударами по Киеву: политолог раскрыл настоящую цель

Заявления России о системных ударах по Киеву являются психологическим давлением. Этой спецоперацией Кремль хотел спровоцировать панику среди иностранных дипломатов и из-за давления на Вашингтон вернуть США за стол переговоров на условиях Москвы.

Об этом заявил украинский политолог Владимир Фесенко.

Цели и объекты российского информационного давления

Политолог отмечает, что угрозы озвучили именно МИД РФ, а не Путин или Минобороны, чтобы посеять панику в мире. Россия надеялась, что иностранные послы массово уедут из Киева, и это покажет ее преимущество в войне.

«Пока это выглядит как мощная российская ИПСО (информационно-психологическая спецоперация), я бы даже сказал — „психическая атака“, но с применением МИД РФ. И хотя угрожают Украине, однако пугали западный дипломатический корпус в Киеве и пытались давить на США», — отметил Владимир Фесенко.

Он добавил, что Кремль стремился добиться значительного эффекта непосредственно из-за информационного давления на дипломатов и жителей столицы.

«Политико-психологическая победа была бы одержана Россией даже без применения оружия», — подчеркнул аналитик, констатировав, что этот план провалился благодаря принципиальной позиции ЕС, ООН, международных партнеров и покоя киевлян.

Отдельной задачей ИПСО было давление на руководство США: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров лично звонил по телефону государственному секретарю США Марко Рубио, чтобы передать предупреждение для Дональда Трампа.

Однако попытка провалилась — Рубио отреагировал сдержанно, Трамп не дал никакой реакции, а посольство США в Киеве продолжило работу. Кроме того, угрозы направлены на внутреннюю российскую аудиторию на фоне разочарования затяжной войной и отсутствия побед на фронте.

Дальнейшие угрозы и военно-политические сценарии

Владимир Фесенко отметил: то, что ударов до сих пор нет, не значит, что их не будет — россиянам просто нужно время, чтобы собрать ракеты. Эти угрозы дипломатов могут являться прикрытием для настоящих массированных атак, ведь россияне рассчитывают, что у Украины не хватает ракет для систем «Patriot».

Аналитик считает, что в ближайшие месяцы Россия попытается уйти в летнее наступление, поскольку ее весенние атаки полностью провалились. Так Кремль хочет усилить свои позиции для будущих переговоров, хотя захватить весь Донбасс до конца лета россияне вряд ли смогут. Кроме того, они снова сделают ставку на массированные обстрелы из воздуха.

В случае завершения переговоров США с Ираном возможна попытка возобновить трехсторонние мирные переговоры с участием Виткоффа и Кушнера. Однако прогресса не будет, если в центре внимания будет оставаться территориальный вопрос. Эксперт назвал условия, при которых осенью может открыться новый этап дипломатического урегулирования.

«На мой взгляд, новое окно возможностей для реального возобновления переговорного процесса может возникнуть осенью, если провалится попытка летнего наступления россиян, если украинские воздушные удары могут повлечь за собой топливный кризис в некоторых российских регионах, и еще больше ослабят способность России продолжать войну против Украины, а если будет усилен переговор. прекращении огня, а не территориальном вопросе, и если Вашингтон в переговорах начнет давить на Россию, а не на Украину», — подытожил Владимир Фесенко.

Напомним, в Москве решили еще раз прибегнуть к телефонному шантажу: глава российского МИД Лавров позвонил по телефону госсекретарю США Марко Рубио.

Со своей стороны посольства Франции, Польши и представительство ЕС отвергли угрозы МИД РФ по поводу ударов по Киеву. Дипломаты не покинут столицу и продолжают работу в обычном режиме.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность из-за заявлений РФ о планах атаковать украинские оборонные предприятия и центры принятия решений в Киеве.

