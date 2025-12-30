- Дата публикации
Зачем Путин разыгрывает «шоу о наступлении на Запорожье»: в СНБО объяснили, к чему здесь Трамп
Слухи о масштабном наступлении россиян в Запорожье и возможном захвате города являются частью российской ИПСО, направленной на Запад, ведь реальной возможности дойти до города пехотой у россиян нет — им мешают болота, вода и ВСУ.
Разговоры о том, что российская армия якобы готовит наступление на Запорожье и может в ближайшее время дойти до областного центра, спланирована информационно-психологической операцией Кремля.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подробно объяснил истинную цель этой лжи.
«Маленький Герасимов» в голове Путина
По словам Коваленко, российский диктатор живет иллюзиями, которые питает начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.
«В голове Путина живет маленький Герасимов, подпитывающий его веру в то, что „фронт может посыпаться очень скоро“. Это иллюзия, откровенная ложь Герасимова, банально играющего на слабых местах Путина, чтобы оставаться в должности», — отметил Коваленко.
Он добавил, что Герасимов за время войны стал мультимиллионером, поэтому ему выгодно поддерживать у Путина веру в скорую победу.
Зачем это нужно сейчас
Главная цель пугалок о «наступлении на Запорожье» — влияние на Запад, в частности, на команду президента США Дональда Трампа.
Россияне пытаются убедить США, что они способны захватить крупный областной центр, хотя это не соответствует действительности.
«Эти действия полностью связаны с переговорным процессом вокруг мира Трампа, желанием его сорвать, переформатировать и затянуть войну минимум до весны», — пояснил Коваленко.
Почему прорыв неосуществим: география против РФ
Коваленко призвал взглянуть на карту боевых действий и оценить реальную местность севернее Запорожья, а не просто мерить расстояние линейкой.
Никакого прорыва со стороны Васильевки сейчас быть не может по объективным причинам:
Природные препятствия: болота и водоемы делают местность непроходимой для масштабного наступления.
Оборона: Силы обороны Украины надежно укреплены в этом направлении.
«Ложь рассчитана не на детали и факты, а на эмоцию… Россия не может зайти в Запорожье. Для города есть угрозы с воздуха, но пока не пехотные», — подытожил руководитель ЦПИ.
Напомним, Тарас Чмут считает, что фронт становится все более уязвимым , а прорыв возможен на любом направлении. Ситуация усугубляется падением темпов мобилизации и отсутствием стратегических резервов.