Зачем Путину перемирие на Пасху: эксперт о целях РФ

Придерживается ли Россия Пасхального перемирия на фронте / © ТСН

Заявление Путина о Пасхальном перемирии направлено прежде всего на Дональда Трампа, чтобы продемонстрировать российское «великодушие». В то же время все свидетельствует о том, что нынешнее перемирие будет таким же, как и в 2025 году — фактически неощутимым на фронте.

Такое мнение высказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Павел Лакийчук, передает«Киев 24».

«Война продолжается с 2014 года, полномасштабное вторжение — с 2022-го. А мы до сих пор верим Путину. В прошлом году он объявлял о перемирии на Пасху. И что? Его не было де-факто», — напомнил эксперт.

По его словам, если на отдельных участках бои действительно стихнут, или россияне станут меньше бомбить украинские города, это будет хорошо. Но ВСУ будут действовать зеркально: если атак не будет, не будет и ответа.

По мнению Лакийчука, такие заявления Путина адресованы не Украине, ведь ни украинцы, ни украинская власть давно не верят России. Заявление о перемирии направлено на спецпредставителей Трампа, Уиткоффа и Кушнера — чтобы показать якобы «великодушие» РФ, считает эксперт.

Напомним, российский диктатор Путин объявил Пасхальное перемирие с Украиной. Оно должно продолжаться с 16:00 11 апреля до конца суток 12 апреля.

Владимир Зеленский отреагировал на объявленное Россией краткосрочное пасхальное перемирие, заявив о готовности Украины к зеркальным шагам.

Офицер батальона «Свобода», экс-нардеп Андрей Ильенко напомнил, что РФ игнорировала предыдущие так называемые перемирия. Потому влияния на поле боя от него не будет.