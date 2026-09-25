Зачем РФ бьет по дата-центрам: Financial Times о новой тактике врага

Россия бьет по цифровой инфраструктуре Киева — Financial Times

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Россия усилила удары по украинским центрам обработки данных и телекоммуникационным объектам, нарушая доступ к Интернету по всему Киеву.

Об этом пишет Financial Times.

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Министерство цифровой трансформации сообщило, что около 100 000 домохозяйств в Киеве и окружающем регионе пострадали от временных перебоев с Интернетом после ударов в среду и четверг.

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«Россия нацелилась на крупные украинские центры обработки данных, стремясь нарушить поток информации», — написал министр иностранных дел Андрей Сибига на X.

Украинские чиновники предупредили, что Россия хочет привести к более широким нарушениям, потенциально угрожая цифровой инфраструктуре, лежащей в основе банков, поставщиков онлайн-платежей, бизнеса, государственных служб и военных.

В издании отмечают, что Россия наносила удары по коммуникационной инфраструктуре Украины на протяжении всей войны, но последние атаки «предполагали целенаправленную эскалацию». По данным FT, под ударом ВС РФ оказались интернет-провайдеры «Павутина», Etherlink, Crazy Network и Utels, а также хостинг-компании Cityhost и MiroHost.

Также в FT утверждают, что российские удары в среду также поразили центры обработки данных в Киеве, в том числе тот, что находится в комплексе, где располагался предвыборный штаб президента Владимира Зеленского и где он праздновал свою победу на выборах в 2019 году.

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В издании предполагают, что атаки на центры обработки данных могут вызвать более серьезные сбои, чем удары по отдельным коммуникационным сетям. Эти объекты обеспечивают вычислительную и хранилищную инфраструктуру для веб-сайтов, корпоративных систем и широкого спектра онлайн-сервисов, что означает, что повреждение одного сайта может одновременно повлиять на большое количество клиентов.

Отмечается, что правительство и экономика Украины в последние годы стали сильно зависимы от цифровых услуг, тогда как банковское дело, платежи, торговля и государственные функции зависят от взаимосвязанной телекоммуникационной и информационной инфраструктуры.

Масштабы ущерба остаются непонятными. Украинские власти не предоставили полную оценку пострадавшей инфраструктуры.

Напомним, Россия все чаще атакует дата-центры и узлы связи в Украине. После ночного удара по Киеву 24 сентября провайдер Etherlink сообщил о повреждении основного узла сети, из-за чего часть абонентов в центре столицы осталась без Интернета.

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23 сентября у части киевлян возникли перебои с Интернетом после атаки РФ. Провайдеры «Павутина» и UTELS заявили о повреждении дата-центров и обесточивании оборудования.

Нардеп Федиенко в свою очередь объяснил, возможно ли в Украине выбить Интернет.

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